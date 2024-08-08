冠軍神帽推「麟洋配」台灣No.1版！埔鹽順澤宮：限量2千頂發完為止

▲彰化埔鹽順澤宮推出「麟洋配」冠軍宮帽。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

「麟洋配」在巴黎奧運勇奪金牌，創下史無前例的二連霸紀錄，彰化埔鹽順澤宮在臉書發文，每一位國家隊選手都是台灣的英雄，將在10日上午9時開始，每天發500頂以「麟洋配」為元素的限量宮帽，2000頂宮廟發完為止。

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李洋、王齊麟4日在羽球奧運金牌戰中，力退中國組合王昶、梁偉鏗，奪下男子雙打金牌成功衛冕，創下奧運二連霸紀錄，讓全台歡聲雷動，而李洋曾說過，「不是因為看見希望才堅持，是因為堅持才看得見希望」，也鼓舞不少球迷。

▲十大傑出青年宋明哲曾贈與麟洋2人埔鹽順澤宮的冠軍宮帽。（圖／「十傑」宋明哲提供）

先前挪威選手艾登2019年9月頭戴彰化埔鹽順澤宮宮帽，一舉奪下法國尼斯鐵人三項冠軍，讓這頂宮帽一夕之間爆紅，一帽難求，而李洋、王齊麟也曾獲贈「冠軍宮帽」。順澤宮8日清晨發出公告，將在周六（10日）早上開始，每天發500頂以「奧運羽球男雙金牌麟洋配」為元素。

廟方表示，每個「奪冠」的背後絕非偶然或運氣，而是認真打拚與堅持的結果。因為相信，會帶來力量，當你有善願，天必從之。這次的「台灣No.1」麟洋配宮帽為限量製作，僅有2000頂，發完為止，要與大家共同分享這份喜悅與榮耀。