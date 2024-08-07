王昶笑曝「回國後行程」連日期都說了　粉絲急喊：哥別那麼天真

▲王昶透露，回國後要去看兩場演唱會。（圖／翻攝自微博）

記者周亭瑋／綜合報導

自巴黎奧運羽球金牌戰後，中國隊23歲的王昶爆紅，各種訪問、搞笑影片也被挖出。在「梁王組合」被問到，回國後第一件想做的事時，王昶大方透露目前的計畫，此舉讓許多粉絲哭笑不得，直呼「就這麼水靈靈地說出來，不怕被人堵嗎？」「昶子哥對自己的人氣一無所知」。

博主「酒釀熊子」昨日在微博分享採訪片段，當王昶、梁偉鏗被問到「回國後第一件想做的事情是什麼」時，王昶微笑表示，目前計畫是看兩場演唱會，一場在8月10日、是嘻哈歌手Jony J的，另一場則是9月7日、嘻哈歌手GALI在上海的演唱會。

▲「中國第一組合」王昶、梁偉鏗。（圖／路透社）

影片曝光後，狂吸大票網友朝聖，紛紛嗨喊「哈哈哈哈rapper可還行，果然是同時代的」、「要被偶遇了」、「這不得幫他安排VIP前排」。

而不少粉絲也忍不住笑虧，「昶還沒意識到自己最近真的很火」、「我們昶子對自己成為國民老公這件事，還沒有清晰的認知」、「哥你悠著點，別那麼天真」、「一臉聰明樣，還沒有樂樂機靈」、「等下飛機就老實了」、「王昶我怕你去不了，你真的連日期都說出來了」、「救命昶子哥，別說這麼清楚」。