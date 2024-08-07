蔣萬安稱王齊麟「台北選手」惹議　綠委緩頰：這樣稱呼OK的啦！

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣羽球黃金組合「麟洋配」李洋、王齊麟4日奪下奧運金牌，台北市長蔣萬安日前與設籍在台北市的王齊麟通話，並於Threads發文稱王齊麟是「台北選手」，被網友質疑「不敢講台灣」。對此，綠委王定宇今（7日）受訪時緩頰稱，如果有選手是台北市民，他如此稱呼「OK的啦！」這沒有關係，不用事事項項在國內找不同意見，也不用覺得不同政黨一定站在對立面。

王定宇今出席民進黨中常會，會前也接受媒體聯訪，有媒體詢問，愛爾達電視台取得奧運的台灣獨家轉播權，遭質疑體育署補助8000萬元，但大部分賽事轉播權卻集中於特定付費平台，導致一般民眾無法觀看奧運賽事。

對此，王定宇表示，這是運動產業扶植問題，如果全部政府吸收、讓人民免費收看，愛爾達投標費用五億多，用五億多納稅錢買版權讓大家免費看，就收看端來講他沒有意見，但若要扶植媒體轉播運動產業，一切免費是不是好方法？

王定宇指出，有人說政府出錢大家應該免費看，但從大眾運輸來看，捷運政府有出錢，為何大家搭乘還是要買車票？因為是要扶植交通產業，進到產業才能循環不息，如果大家都要免付費，補助金額拉高到五億多，這些稅金，會不會對不看比賽的人不公平？大家都希望免費，但這件事情有沒有符合運動產業發展跟公平原則，大家可以多思考。

至於蔣萬安的台北選手說法引發爭議？王定宇則表示，這件事情他不會講蔣萬安什麼，他是台北市長，如果有選手是台北市民，他如此稱呼「OK的啦！」這沒有關係，不用事事項項在國內找不同意見，也不用覺得不同政黨一定站在對立面。

王定宇緩頰，蔣萬安作為台北市長稱呼台北選手OK，若把台南選手稱呼為台北選手，自己就會跟他翻臉了，這件事情就順其自然，當然所有選手都是台灣的寶貝跟驕傲，位居要津者可以把國家集體意識更凝聚當然會更好。