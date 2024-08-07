林昀儒拿下王牌張本智和！　日網友驚嘆：打開無雙狀態

▲莊智淵與林昀儒、高承睿組成的中華桌球男團止步8強。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

「桌球教父」莊智淵、林昀儒以及高承睿在台灣時間6日晚間於巴黎奧運男子團體8強賽中對上日本，在歷經2小時激戰後，不惜敗北，無緣晉級。但是對於小林同學的精彩表現，日本網友也大讚他打開「無雙狀態」。

第6種子中華桌球男團與第4種子日本隊爭搶4強門票，第1點雙打「師徒檔」莊智淵、高承睿0比3敗下陣來，第2點男單林昀儒3比2力退勁敵張本智和扳回1點，第3點超新星高承睿遭直落3落敗，關鍵第4點單打由莊智淵擔綱，雖然經驗優於對手，仍以7比11、8比11、9比11連掉3局，中華隊終場總點數1比3止步8強。

▲林昀儒對上日本桌球少年「張本智和」，被日本網友狂讚，進入「無雙狀態」。（圖／達志影像／美聯社）



儘管中華男團止步8強，但賽後對於林昀儒的精彩表現也讓日本網友大力稱讚。網友指出，「台灣選手真的非常強，就算張本扣殺，也全部接起來了」、「尤其林昀儒到後面都沒有失誤」、「林昀儒最後一局根本就是無雙狀態，太強了」、「台灣選手太強了，張本輸給他，也是沒辦法的事」等。

除了日本網友對林昀儒的盛讚外，中國大陸網友對於桌球教父莊智淵連續6戰奧運也是大為稱讚。

▼台灣「桌球教父」莊智淵退役，張本智和鞠躬致意。（圖／中華奧會提供）