馬斯克X發文槓英國政府！直言「內戰難避免」　評論極右翼騷亂

▲針對近來英國極右翼引發的暴動，馬斯克直言「將爆發內戰」。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

英國城市利物浦一座濱海小鎮7月29日爆發騷亂，年僅17歲的盧安達裔英國人少年在住宅區街邊舞蹈班持刀攻擊，導致3名女童喪命、11人受傷，事後英國極右翼網紅散播假消息，聲稱嫌犯是難民。對此，全球首富、社群平台X執行長馬斯克發文表示，「英國無可避免爆發內戰」，引發英國政府的不滿。

根據CNN，年僅17歲的盧安達裔英國少年魯達庫巴納（Axel Rudakubana），7月29日在利物浦濱海小鎮南港（South Port）持刀闖進舞蹈教室攻擊兒童，導致3名女童死亡、11人輕重傷，成為英國數十年以來一場最嚴重、且針對兒童的大規模刺殺犯罪，事發後相關的「假消息」在社群網路傳播，包括極右翼人士認為嫌犯為伊斯蘭教難民，馬斯克也加入這場戰局。

一向在性別議題持保守立場的馬斯克，決定在種族政策上放大反移民的言論，他在X上發文聲稱「內戰（在英國）是無可避免的」。此言一出後，立刻引發英國政府反彈，首相發言人向記者回應馬斯克的評論，認為馬斯克的批評「毫無道理可言」。

馬斯克擴大了反對移民的言論，無疑擴大了網路上傳播的假消息在現實世界中煽動暴力的作用，而這剛好是英國政府近年來日益關注的問題，英國政府於當地時間6日更表示，要將煽動騷亂的人繩之以法。

英國皇家檢控署表示，英格蘭北部城市利茲一名28歲男子6日成為第一個被指控在網路上使用「旨在煽動種族歧視與仇恨的威脅性言語或行為」的人，這些指控被認為與相關的臉書貼文有關。

▲英國極右翼團體在各地引發暴動，縱火焚燒收容難民的旅館。（圖／路透）

事實上，自從魯達庫巴納在舞蹈教室濫殺無辜、導致3名女童死亡後，英國國內的極右翼團體便在社群網路上發文，聲稱嫌犯是信仰伊斯蘭教的「尋求庇護者」（難民）。

不僅如此，極右翼團體還在各地引發反移民的暴動，破壞公共建築、縱火焚燒汽車，向警察扔擲磚塊，並縱火焚燒位於英格蘭北部、中部的2間旅館，而這2間旅館剛好是用來安置難民的飯店，目前已經有參與暴動的400人被捕。

資安專家萊特（Isabelle Frances-Wright）指出，儘管網路社群平台公司有內部政策，禁止使用者在平台上發表或散播仇恨言論、禁止煽動暴力，然而一旦危機與衝突爆發，導致相關仇恨內容激增時，社群平台的內容審核系統早已接近崩潰，且就連馬斯克也在X散播仇恨言論。