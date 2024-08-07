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特斯拉進駐好市多「馬斯克不准」　賣場：跟台灣原廠合作

▲台灣特斯拉進駐好市多賣場 。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣特斯拉進駐好市多賣場，不料引來馬斯克意見 。（圖／記者林鼎智攝）

記者林育綾／台北報導

台灣特斯拉（Tesla）近日進駐美式賣場好市多，雙方進行一系列行銷優惠活動；不過消息在網路上曝光後，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）竟表示「不允許」。對此，台灣好市多回應，此為賣場與台灣特斯拉原廠合作銷售，優惠內容為隔熱紙及好市多電商優惠券。

台灣好市多表示，這次的活動是好市多與台灣特斯拉原廠的合作銷售。而好市多銷售的優惠內容，為隔熱紙及好市多電商優惠券，並非網傳的充電方案。

至於活動是否因此取消，台灣好市多目前持續向台灣特斯拉了解，若有進一步的資訊，會與台灣特斯拉同步說明。

有關特斯拉進駐好市多驚動馬斯克事件，台灣特斯拉（Tesla）近日進駐美式賣場好市多，分別在全台7家好市多賣場（內湖、中和、新莊、中壢、台中等）展出電動車，除了讓消費者可現場賞車外，還提供隔熱紙優惠券3000元、好市多電商折價券1萬元等優惠。

TwinBirchUSA創辦人 Sawyer Merritt在X平台上發文，分享台灣特斯拉與好市多合作的優惠方案。沒想到竟引來馬斯克親自回覆「不允許」，還表示，已經取消了這個推廣計畫，此活動未經過他的批准。

事件發生後，國內外網友看法兩極，有國外網友認為，特斯拉不該有促銷活動，會讓品牌及汽車掉價，台灣網友則認為馬斯克「管太寬」。

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ET快訊
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