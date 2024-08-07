死前必去「日本5大絕美景點」！橫跨北海道到沖繩　擠掉富士山

▲日本雜誌選出人生5大必去景點。（圖／記者蔡玟君攝）

記者王佩翊／編譯

日本各地景點都有各自的特色，就算長期住在日本的日本人終其一生也無法造訪每一個景點，因此雜誌All About Japan特地精選了5個「一生中一定要去一次」的日本景點，絕對可以讓遊客們留下深刻的印象。

▲日本熊野古道朝聖之路附近，通往熊野那智大社的森林小路。（圖／VCG）



第五名和歌山縣熊野那智大社和那智瀑布

紀伊山地的靈場和參拜道2004年被註冊為世界文化遺產，這裡不僅有豐富的自然資源，還有許多歷史悠久的寺廟。紀伊山地的山岳靈場之一「熊野三山」，由熊野本宮大社、熊野速玉大社和熊野那智大社組成。

其中「熊野那智大社」被日本三大瀑布之一「那智瀑布」的聖域所包圍。以113公尺落差聞名的那智瀑布，同時也是熊野那智大社別宮「飛瀧神社」的神體，遊客到此參拜的同時，也可以近距離欣賞壯觀的瀑布。

▲日本岐阜白川鄉合掌村。（圖／記者蔡玟君攝）



第四名岐阜縣白川鄉

位於東海地區岐阜縣的白川鄉，有著獨特的茅草頂合掌屋。用茅草搭成的合掌屋散落在山間，是白川鄉和對面的富山縣五箇山僅有的特別風景，並在1995年以「白川鄉・五箇山的合掌造聚落」註冊為世界文化遺產。

▲立山黑部紅葉季。（圖／記者蔡玟君攝）



第三名富山縣和長野縣的立山黑部阿爾卑斯山線

位於北陸地區的立山黑部阿爾卑斯山脈路線連接長野縣和富山縣，是數一數二的日本經典旅遊路線，不僅可以乘坐無軌巴士、纜車和空中纜車等交通工具，更能體驗自然風光的日本。

該山道海拔最高的地方是室堂，海拔2450公尺。冬天會因大雪封山，而到了春天，道路打通之後，展現在世人面前的便是巨大的雪壁「雪之大谷」，能在富有冬季風情的大自然裡欣賞春天的繽紛多彩。

▲日本網友親自前往與那國島西崎。（圖／X／@TLamvel_138）



第二名日本的4個極點

極北點：北海道稚內市宗谷岬

極東點：北海道根室市納沙布岬

極南點：沖繩縣八重山郡竹富町波照間島高那崎

極西點：沖繩縣八重山郡與那國町與那國島西崎

其中最北端與最東端能夠感受到遠離塵世的風情，而最西端則距離台灣花蓮僅111公里。

▲日本小笠原群島。（圖／CFP）



第一名東京都小笠原群島

小笠原群島是全世界距離大陸最遠的島嶼，從東京往南的直線距離約有1000公里，宛如一座漂浮在太平洋上的孤島。不過小笠原雖然距離東京非常遙遠，但是行政區仍劃分為東京都。

由於小笠原群島上沒有機場，必須從東京濱松町的竹芝碼頭乘坐小笠原海運輪船「小笠原丸」才能抵達小笠原群島的父島二見港，而單程航程就需要25.5小時。

小笠原群島的最大看點莫過於海洋美景，海水的透明度讓人驚嘆。此外，小笠原群島也被稱為「東方的科隆群島」，由於地處亞熱帶氣候區，只要把臉埋進淺灘就能看到色彩斑斕的熱帶魚在眼前遊來遊去，還能近距離賞鯨。