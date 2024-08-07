　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

死前必去「日本5大絕美景點」！橫跨北海道到沖繩　擠掉富士山

▲▼日本岐阜白川鄉合掌村。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本雜誌選出人生5大必去景點。（圖／記者蔡玟君攝）

記者王佩翊／編譯

日本各地景點都有各自的特色，就算長期住在日本的日本人終其一生也無法造訪每一個景點，因此雜誌All About Japan特地精選了5個「一生中一定要去一次」的日本景點，絕對可以讓遊客們留下深刻的印象。

▲▼日本熊野古道朝聖之路。日本，熊野古道朝聖之路附近，通往熊野那智大社的森林小路。（圖／VCG）

▲日本熊野古道朝聖之路附近，通往熊野那智大社的森林小路。（圖／VCG）

第五名和歌山縣熊野那智大社和那智瀑布

紀伊山地的靈場和參拜道2004年被註冊為世界文化遺產，這裡不僅有豐富的自然資源，還有許多歷史悠久的寺廟。紀伊山地的山岳靈場之一「熊野三山」，由熊野本宮大社、熊野速玉大社和熊野那智大社組成。

其中「熊野那智大社」被日本三大瀑布之一「那智瀑布」的聖域所包圍。以113公尺落差聞名的那智瀑布，同時也是熊野那智大社別宮「飛瀧神社」的神體，遊客到此參拜的同時，也可以近距離欣賞壯觀的瀑布。

▲▼日本岐阜白川鄉合掌村。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本岐阜白川鄉合掌村。（圖／記者蔡玟君攝）

第四名岐阜縣白川鄉

位於東海地區岐阜縣的白川鄉，有著獨特的茅草頂合掌屋。用茅草搭成的合掌屋散落在山間，是白川鄉和對面的富山縣五箇山僅有的特別風景，並在1995年以「白川鄉・五箇山的合掌造聚落」註冊為世界文化遺產。

▲▼立山黑部紅葉，黑部立山紅葉，大觀峰。（圖／記者蔡玟君攝）

▲立山黑部紅葉季。（圖／記者蔡玟君攝）

第三名富山縣和長野縣的立山黑部阿爾卑斯山線

位於北陸地區的立山黑部阿爾卑斯山脈路線連接長野縣和富山縣，是數一數二的日本經典旅遊路線，不僅可以乘坐無軌巴士、纜車和空中纜車等交通工具，更能體驗自然風光的日本。

該山道海拔最高的地方是室堂，海拔2450公尺。冬天會因大雪封山，而到了春天，道路打通之後，展現在世人面前的便是巨大的雪壁「雪之大谷」，能在富有冬季風情的大自然裡欣賞春天的繽紛多彩。

▲▼沖繩縣八重山郡與那國町與那國島西崎。（圖／X／@TLamvel_138）

▲日本網友親自前往與那國島西崎。（圖／X／@TLamvel_138）

第二名日本的4個極點

極北點：北海道稚內市宗谷岬
極東點：北海道根室市納沙布岬
極南點：沖繩縣八重山郡竹富町波照間島高那崎
極西點：沖繩縣八重山郡與那國町與那國島西崎

其中最北端與最東端能夠感受到遠離塵世的風情，而最西端則距離台灣花蓮僅111公里。

▲▼日本小笠原諸島,小笠原群島。（圖／CFP）

▲日本小笠原群島。（圖／CFP）

第一名東京都小笠原群島

小笠原群島是全世界距離大陸最遠的島嶼，從東京往南的直線距離約有1000公里，宛如一座漂浮在太平洋上的孤島。不過小笠原雖然距離東京非常遙遠，但是行政區仍劃分為東京都。

由於小笠原群島上沒有機場，必須從東京濱松町的竹芝碼頭乘坐小笠原海運輪船「小笠原丸」才能抵達小笠原群島的父島二見港，而單程航程就需要25.5小時。

小笠原群島的最大看點莫過於海洋美景，海水的透明度讓人驚嘆。此外，小笠原群島也被稱為「東方的科隆群島」，由於地處亞熱帶氣候區，只要把臉埋進淺灘就能看到色彩斑斕的熱帶魚在眼前遊來遊去，還能近距離賞鯨。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
LIVE／陳詩媛接機被罵王齊麟17字護愛　J.K.羅琳咬林郁
獨／大牙被死亡威脅「對妳開三槍！」　慶記男落網曝內幕
林昀儒「賽後尷尬瞬間」超多人看到！　粉絲融化：好可愛
快訊／等144天！滯陸釣客回家了　終於全家團聚
快訊／KAT-TUN中丸雄一「偷吃女大生」！新婚才7個月
保底25萬！雙金副教授「李洋月薪才9萬」網炸鍋
三星氣炸！奧運摺疊機「全新未拆」丟拍賣網　現賺8萬台幣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女送修手機突收到通知　發現店員挖出她「2年前私密片」轉發

川普：下周一將接受馬斯克採訪　詳情待公布

賀錦麗宣布搭副手華茲！川普陣營「鬆了一口氣」　關鍵原因曝

突襲以色列主謀！強硬派辛瓦獲任命哈瑪斯領袖　恐增停火難度

墨西哥毒梟火拼「居民淪肉盾」　數千人逃瓜地馬拉避難

姊妹花去遊樂園玩失蹤　爸追蹤2女兒手機「目睹致命車禍現場」

極端正統派闖入以色列軍事基地　抗議徵兵令

死前必去「日本5大絕美景點」！橫跨北海道到沖繩　擠掉富士山

三星電子氣炸！奧運摺疊機「全新未拆」丟二手拍賣網　現賺8萬台幣

伊朗放話開戰！　俄羅斯軍援雷達、防空系統

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

克服轉大人 17歲全紅嬋再奪金｜20240806 ET午間新聞

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

女送修手機突收到通知　發現店員挖出她「2年前私密片」轉發

川普：下周一將接受馬斯克採訪　詳情待公布

賀錦麗宣布搭副手華茲！川普陣營「鬆了一口氣」　關鍵原因曝

突襲以色列主謀！強硬派辛瓦獲任命哈瑪斯領袖　恐增停火難度

墨西哥毒梟火拼「居民淪肉盾」　數千人逃瓜地馬拉避難

姊妹花去遊樂園玩失蹤　爸追蹤2女兒手機「目睹致命車禍現場」

極端正統派闖入以色列軍事基地　抗議徵兵令

死前必去「日本5大絕美景點」！橫跨北海道到沖繩　擠掉富士山

三星電子氣炸！奧運摺疊機「全新未拆」丟二手拍賣網　現賺8萬台幣

伊朗放話開戰！　俄羅斯軍援雷達、防空系統

沒錢結帳還持酒瓶攻擊超商女店員　警送他便當抓到通緝犯

台股強彈700點！4檔千金股漲停　股王信驊重回4000元

女送修手機突收到通知　發現店員挖出她「2年前私密片」轉發

開箱釜山必吃盲鰻！生炒蠕動過程超驚悚、鹽烤辣炒一次滿足

18歲國中肄業嫩車手「裝老扮經理」騙婦30萬　露餡被逮捕收押

直擊／泰200萬粉BL「龍月CP」在台灣！　當場甜蜜公主抱曬恩愛

有Y染色體≠男生！醫曝真實案例：夫妻不孕就醫驚見「老公是XX」

實況女神貝利莓「宣布新身份」　老公「最萌身高差合照」閃翻粉絲

川普：下周一將接受馬斯克採訪　詳情待公布

Miu Miu聯名NB全新水洗皮革款、Aventure包超燒！秋冬重點搶先一次看

國際熱門新聞

人妻「嘴裡塞炸彈」睡夢中遭炸死　24歲女兒：兇手就是我爸

奧運摺疊機「全新未拆」二手拍賣　現賺8萬

屋頂自拍觸電　少女斷頭墜地慘死

英國爆發13年最大暴動！多國發出旅遊警示

法選手「GG卡桿」爆紅　色情平台：來拍片吧

台灣珍奶徽章紅了　波多黎各選手跪求

華茲成賀錦麗副手　川普陣營：美國人惡夢

賀錦麗與副手華茲首同場登台！　正式宣布搭檔競選

日羽球女神舊照曝！網揪志田千陽「臉上動手腳」

辣妹泳將「爽玩迪士尼」　慘被趕出選手村

維珍澳洲乘客傷人　飛機緊急降落

即／賀錦麗副手出爐！選定明尼蘇州州長華茲

尼日與烏克蘭斷交　控基輔支持恐怖主義團體

iPhone 17將迎最大更新　外媒建議跳過i16

更多熱門

相關新聞

日羽球女神舊照曝！網揪志田千陽「臉上動手腳」

日羽球女神舊照曝！網揪志田千陽「臉上動手腳」

「日本羽球女神」志田千陽與松山奈未在巴黎奧運女子羽球雙打中奪得銅牌，然而除了精湛的球技外，志田千陽也再度因「偶像級神顏」爆紅。除了在賽場上的出色實力，超高顏值同樣吸引全場目光。而網友就翻出志田學生時代的照片，並發現原來她在臉上動了一個小手腳，讓整體美貌更加升級。

即／南韓政府直升機「墜機」！

即／南韓政府直升機「墜機」！

東電排放第8波核處理水7800噸

東電排放第8波核處理水7800噸

疫後首次！日本秋冬團費調降10％

疫後首次！日本秋冬團費調降10％

台男在日本被捕　「開白牌車」載客

台男在日本被捕　「開白牌車」載客

關鍵字：

日本旅遊旅遊景點日本文化世界遺產日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

陳詩媛接機被酸高調！王齊麟17字護愛反擊超Man

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

陳怡叡曾爆熱戀王齊麟！開保時捷新車「多次甜蜜接送」

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

快訊／陳詩媛現身機場接機王齊麟！

護理師鬼母性侵12歲兒　逼聞小屁股肛門味

直擊！　「最正啦啦隊女孩」陳怡叡熱戀富二代

更多

最夯影音

更多

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面