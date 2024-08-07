「李洋用行動踢爆運動協會弊病」　周玉蔻轟：賴清德聽到心聲了嗎

▲ 巴黎奧運金牌「麟洋配」返國 。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

台灣羽球男雙金牌李洋、王齊麟今（7日）早搭機抵台，李洋受訪表示，國家隊退役後，未來希望能參選羽協理事長，幫助更多好手。對此，媒體人周玉蔻表示，台灣大部分運動協會，在黨國掩護下掌握資源，阻撓各運動項目公平正常進步發展，所以李洋背後意思不言可喻，身先士卒帶動改革。她質疑，擁有行政權的教育部、行政院與賴清德總統等，聽到李洋的心聲了嗎？

周玉蔻於臉書表示，李洋是一位有思考能力與理想抱負的年輕人，他說要參選羽球協會理事長，背後的意思不言可喻。

周玉蔻表示，台灣大部分，幾乎可以說是全部的運動協會，數十年近半世纪以來，在黨國掩護下掌握資源、我行我素、私相授受、各立山頭、黑白兩道穿梭，阻撓各運動項目公平正常進步發展，沈痾已久，各界徒呼無奈，束手無策的現象，早已是體育界的毒瘤。

周玉蔻認為，而不到30歲的李洋心知肚明，他不批不罵不講口號，低調誓言，身先士卒，用投入爭取羽協理事長的心志，帶動極度艱險的改革，思密周詳、一語驚醒夢中人，像在球埸上殺球一樣，快、狠、準，令人尊敬又感動，踢爆了台灣運動協會多年積累的沈痾之害。

周玉蔻質疑，擁有行政權的教育部、行政院與賴清德總統等政治人物，聽到李洋和「李洋們」的心聲了嗎？把持各運動協會，尸位素餐、營私牟利、打壓異己的相關首腦們，聽到兩屆奧運金牌得主的這番心願，能不自省檢討，汗顏慚愧嗎？

最後，周玉蔻強調，李洋加油！全民做他的後盾，2024台灣體育改革年啟動。