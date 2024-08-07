獨／大牙被死亡威脅！傳訊「對妳開三槍」　慶記男落網曝內幕

記者黃宥寧／台北報導

找到了！女星大牙（周宜霈）日前在八點檔劇集中飾演惡媳婦，戲中拿便當砸婆婆畫面令觀眾氣得牙癢癢，有名網友疑太入戲，用性感女星照，傳訊威脅稱「我東海堂徐廣洋不爽會叫人對妳開3槍」，大牙嚇得報警並找律師黃柏榮赴地檢署按鈴提告。檢警追查後，發現是劉姓男子所為，士林地檢署偵結，依妨害自由起訴並向法院聲請簡易判決處刑。

去年4月間，女團黑Girl第一代成員之一大牙於臉書上發文說：「你以為網路言論自由就是可以隨意私訊恐嚇，像『請我吃三發慶記』這樣？即便我只能發個不自殺聲明和報案保護自己，真的不要再說什麼『因為你演得好』這種話來安慰我，如果因為我表演得好而遭受辱罵、羞辱甚至威脅人身安全，那這是一種懲罰，而不是讚美。

▼劉姓男子用香港女星李麗珍飾演《蜜桃成熟時》大頭貼，傳私訊威脅大牙。（資料圖／翻攝自Facebook／大牙）

同年5月，大牙攜律師黃柏榮現身士林地檢署按鈴提告。大牙受訪說，收到網友死亡威脅私訊後，每天都過得戰戰兢兢，尤其這陣子社會新聞都與槍枝有關，難道台灣槍枝有氾濫到這種程度嗎，倘若這個人不是說說，加上現在也有家庭，真的感到無比害怕，希望把這個人找出來，因為這樣行為真的不對，萬一這個人有武器那就更可怕。

檢警根據相關電磁紀錄，循線掌握涉案的劉姓男子。他到案一五一十坦承，只是因為與徐姓友人起爭執，所以在2023年4月18日，以徐姓友人名義到大牙臉書以暱稱「劉明」私訊恐嚇；檢警依臉書截圖等，依恐嚇危害安全罪嫌起訴，並向法院聲請簡易判決。

▲女星大牙（右）與律師黃柏榮赴士林地檢署按鈴提告，揪出恐嚇「開三槍」不理性網友。（資料圖／記者黃宥寧攝）

大牙的委任律師黃柏榮接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，網路言論雖然自由，但不應該成為恐嚇和威脅他人的藉口，對於司法調查結果，大牙表示接受，並對檢警的專業處理相當感謝；最後也再提醒民眾，恐嚇請人吃子彈，已涉犯刑法305條，最重可處2年以下有期徒刑。