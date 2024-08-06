獨／樓文豪掏空遠航入監再曝醜聞！苦主是賓士代理商二代

記者黃宥寧／台北報導

柬埔寨吳哥航空負責人樓文豪掏空遠東航空被判2年半，正在服刑。孰料卻又爆出，樓男入獄前因「御素食食品公司」財務問題，非法使用董事劉楚明印章，簽發面額2000萬支票，用以表示劉背書擔保票據債務，讓時任賓士進口在台代理商的劉氣炸提告。士林地檢署依偽造文書罪起訴，法院開庭時，樓坦承犯行，希望能和解。

▲柬埔寨吳哥航空負責人樓文豪因「遠東掏空案」判刑，孰料他還盜用他人印章偷蓋2000萬支票。（資料圖／記者劉昌松攝）

劉楚明是「中華賓士」董事長劉玉波之子，他繼承衣缽當上台灣中華賓士的行銷部主管，延續家族在汽車業的卓越傳承；特別的是他對素食充滿熱情，茹素逾20年，也因為這原因他與樓文豪搭上線，成立「御素食食品」公司，由樓擔任總經理及實際負責人，並陸續在台北開設了多家知名素食餐廳。

然而，樓男利用保管劉楚明印章，2018年1月未經同意，簽發御香公司面額2000萬支票，用以表示劉背書擔保票據債務之意，再將支票交給許姓友人，委由張羅籌措御香開新店面資金。

▼全球最大賓士代理商二代劉楚明淪被害人。（圖／記者黃宥寧攝）

2018年1月24日，許男以「賓士老闆」和樓文豪合作生意，選定承租鄭姓房東在大安區店面，並拿2000萬支票作為向鄭男借款2000萬之還款擔保而行使之，鄭因為上網查到劉楚明財力雄厚背景後，收下2000萬支票且應允借款給御香。

不久後，支票屆期後遲未支付票款，鄭姓房東察覺有異，向銀行提示支票卻遭退票，只好上法院對御香公司及劉楚明聲請核發支付命令，劉楚明才驚訝地發現樓文豪竟非法使用了他的印章，決定提告。

樓挨告否認，表示刻章有經過劉同意，均妥善保管，沒借給他人使用；鄭姓房東作證說，拿到支票看到「劉楚明」印文，加上對方是賓士老闆，有劉背書，才出租店面、借款2000萬。

檢方根據證人證述、店面租契約等，依行使偽造私文書罪將樓文豪起訴。士院日前首開庭，樓坦承犯行，並表示沒有造成實質損害，希望可以談和解；劉到庭指出對於和解沒有意見。

劉楚明接受《東森新媒體ETtoday》採訪時說，一開始看到的商業模式確實是正確的，營運狀況也很良好，問題出在樓文豪自身的財務困境，導致了挖東牆補西牆的情況，最終影響了整個資金周轉；劉表示，原本以為自己和會和樓文豪共同承擔保證部分的風險，卻沒想到最後自己一人承擔，令他感到不滿困惑，同時也認為樓做法有些混亂，造成其損失，儘管這家店最終算是成功了，但在後期的運作中，資金處理問題使得店鋪無法繼續運營，最終不得不關閉。