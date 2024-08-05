北市狼教練手握參賽權！強帶國中女開房+車震　她被迫放棄柔道

▲時任北部某國中柔道隊王姓教練帶著女學生到處開房發生性行為。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／台北報導

校園再現狼師！北市某國中柔道隊王姓教練，利用15歲女學生習於服從等，帶著該名女學生到汽車旅館等處發生性行為，當女學生抗拒，王師就會暴怒，讓她心生畏懼，甚至害怕接觸柔道，隱忍1年多的女學生終於鼓起勇氣報警。士林地檢署偵結，痛批王男罔顧師生倫常，依強制性交等罪起訴，建請法院從重量刑。

起訴指出，現年38歲的王男，2017年3月至2018年8月底，任職北市某國中柔道隊教練，15歲女學生小佳（化名）接受其柔道訓練指導。孰料，王卻起色念，利用小佳服從教練，且參加國內賽事需仰賴教練帶隊訓練、推薦、指導等，以每週2次至3至不等頻率帶著小佳到汽車旅館等處，用手指、性器侵犯，甚至打手槍供小佳看，小佳因受限於監督關係，選擇忍氣吞聲，事後決定報警處理。

警詢、偵查時，王師坦承是小佳的國中、高中柔道教練，練習結束也會開車載隊上學生回家，否認有侵犯小佳。小佳指出，國中時，大約1至2天與王發生性行為，高一則每週2次，當時有跟表姐講過，因為不知道該如何反抗，因為王是老師，很兇又有威嚴，每次看到王師會很恐懼、焦慮。

小佳家人作證說，小佳高中交男朋友後，王不斷打電話來家裡騷擾，甚至否認有與小佳發生性行為；小佳友人指出，王師很喜歡開車載他和小佳回家，小佳也都是最後一個下車，小佳曾透露她與王師有去海邊、山上發生性行為，期間也鼓勵過小佳向班導師將實情說出，但小佳一直哭，甚至被王看見帶走。

小佳另名親戚說，小佳曾坦承雙方交往，小佳也曾說，教練要約她去汽車旅館按摩，只要拒絕就會暴怒，就像是恐怖情人，昔日也曾看過王不斷傳比基尼泳裝購買連結結給小佳，小佳則回「太裸露、不適合」，但王不管小佳意願直接買，甚至要求其穿上。

檢方為求謹慎，傳了多名證人，更有人表示，小佳升大學不想再碰觸柔道，就是不想跟王有接觸，因為對方可以利用老師身分幫忙寫推薦信給大學，也可以幫忙安排比賽，甚至強制她參賽；班導師也說，國中曾問過小佳，但小佳一直哭，哭得歇斯底里，學校也有重啟性平調查。

性別平等教育委員會調查，王與小佳與一般師生互動有違，雙方發展類似男女交往關係，王也曾寫「情書」給小佳，調查小組也認定王曾帶小佳去汽車旅館觸摸等，檢方根據相關調查、證述等，依對14歲以上未滿16歲女子猥褻等罪起訴，建請法院從重量刑。