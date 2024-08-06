驚悚影片曝！北市小貨車窄巷未禮讓　害女騎士撞上心臟破裂亡

記者黃宥寧／台北報導

安全禮讓！北市邱姓男子駕駛小貨車行經北投區吉利街巷口時，不慎與曾姓女騎士發生擦撞，67歲曾婦當場人車倒地，經送醫搶救1小時半，仍因胸部挫傷、肋骨骨折，導致心臟破裂等重傷身亡，痛失至親的女兒決定提告。士林地檢署偵結，依過失致死罪將邱男提起公訴。

▲北市邱姓男子駕駛小貨車行經北投區吉利街巷口時，不慎與曾姓女騎士發生嚴重車禍，曾婦經搶救仍身亡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

起訴指出，今年2月2日，63歲的邱姓男子駕駛自用小貨車，行經狹窄的吉利街123巷8弄時，猛烈撞上沿立農街1段穩定行駛的曾姓女騎士，撞擊力道極為強烈，曾婦的安全帽甚至被撞飛至車斗上，當場人車倒地的曾婦，緊急送往榮總搶救。

▲撞擊力道猛烈曾姓女騎士安全帽噴到小貨車車斗上。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經過1小時半搶救，曾婦最終因胸部挫傷、肋骨骨折、肺挫傷及心臟破等重傷，導致「心包囊填塞」不幸身亡，全案依法函送地檢署偵辦。

警詢、偵查時，邱男坦承犯行，北市車輛行車事故鑑定證明，邱男車輛未讓幹線道車先行，才釀這起過失悲劇，士林地檢署偵結，依過失致死罪提起公訴。

北投交通分隊長張議瑋呼籲，行經無號誌路口應減速慢行並注意車前狀況及路況，除確實遵守停讓規定外，支線道並應讓幹線道車先行，以維護交通秩序安全。