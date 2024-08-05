獨／嬤騎車背1歲孫女「遭推撞8秒」雙亡　聯結車駕駛無罪原因曝

記者黃宥寧／台北報導

張姓男子駕駛半聯結車沿北市士林區中正路行駛時，與同行機車發生碰撞，導致57歲陳姓阿嬤及1歲女嬰倒地遭輾壓，雖經送醫嬤孫仍回天乏術。偵查時，張男強調自己真的沒發現陳嬤騎乘機車，士林地檢署偵結，認車禍是因死者向左偏行未注意其他車輛所致，認張男無肇事責任，予以不起訴處分。

這起憾事發生在2021年11月15日上午，51歲半聯結車張姓駕駛，沿中正路西向東，與同行機車發生碰撞，當場輾過57歲陳姓阿嬤及前胸揹的1歲孫女，嬤孫經送醫搶救仍因多處鈍創不治死亡。

從監視器畫面可見，陳嬤原行駛在砂石車後方，隨後疑想超過砂石車，疑因變換車道不慎往左偏，遭砂石車從後方追撞，甚至被高速推撞8秒，一度消失在監視器畫面。

▲嬤孫魂斷輪下。（資料圖／記者黃彥傑攝）

據了解，陳姓阿嬤與大兒子同住新北市蘆洲，三代同堂，平時由她照顧孫女，也因為這是第一個孫，孫女在家中備受寵愛，案發當天因北市外婆想外孫女，阿嬤便將孫女以揹帶揹在前胸，騎車欲往士林，豈料外婆遲遲等不到人，就此天各一方。

砂石車張姓駕駛應訊時，疑驚訝過度，一度說不出話來，也供稱「我沒看到她們（祖孫）」，但仍向警方委婉表示全力配合調查，也不爭執事發過程，警方認為，張男未保持安全車距，訊後將他依過失致死罪移送法辦，複訊後5萬元交保。

檢方根據北市車輛行車事故鑑定等，認本案車禍是因被害人向左偏行未注意其他車輛所致，張男並無肇事責任，依罪嫌不足予以不起訴處分。

痛失親人的家屬也提民事訴訟，請求精神賠償共300萬。開庭時，張男並未出庭，也沒提出書狀陳述等，但法官經查台北市車輛行車事故鑑定覆議會覆議後，其覆議意見為，死者駕駛機車，向左變換行向未注意其他車輛為肇事原因，張姓駕駛無肇事因素，故認被告就該車禍發生並無肇責，駁回聲請，30700元裁判費由原告負擔。