又是攝影師！中國「球王」被瑞典記者撞　巴黎奧組會火速處罰

記者廖翊慈／綜合報導

中國24歲「球王」王楚欽近日在巴黎奧運中的一次受訪後，被一名瑞典攝影記者撞上。奧組會5日表示，已禁止該名記者進入巴黎奧運賽場，而這也非他第一次在巴黎奧運期間，與場內記者發生摩擦。王楚欽7月30日與搭檔孫穎莎在桌球混雙決賽奪金後，「奪冠球拍」被另一名攝影記者踩斷。

▲▼王楚欽在混雙賽後拍照時，球拍被攝影記者踩斷。（圖／路透社）

綜合陸媒報導，畫面中，王楚欽先是背對走道接受採訪，受訪完後準備拿起行李離場，一轉身過來，一名穿著記者背心的外國女子，拿著攝影機迎面撞上。面對女記者的快步離去，王楚欽一臉無奈，繼續拿著行李離開。

巴黎奧組委5日也公開了對該名記者的處罰，「禁止故意衝撞王楚欽的瑞典1717號女記者，進入巴黎奧運比賽場地。」

王楚欽先前在混雙決賽奪金後，接受記者拍照時，「奪冠球拍」被一名攝影記者踩斷。當時他表示，「作為一個奧運的攝影師，不應該出現一個這樣的素質，當下自己情緒有點失控吧，自己也不理解，那些攝影師為什麼會這樣做，可能他們也是無意的，現在自己只能拿著副拍，依舊可以很好的去打比賽。」

▲▼王楚欽在男單32強以副拍上場，輸給瑞典選手莫雷加德。（圖／央視新聞）



王楚欽7月31日在以副拍打的第一場比賽，輸給瑞典選手莫雷加德，無緣16強。不少中國網友認為，王楚欽會止步32強，跟主拍斷掉換副拍上場有關。巴黎奧組委目前正對該事件進行調查中，尚未公開踩斷球拍的記者身分。

王楚欽在巴黎奧運期間，二度與場內記者發生摩擦，引起熱議。有網友認為，「瑞典記者可能是在給對向讓道，才撞到王楚欽，也可能是走路不看路。」也有人指出，「影片中，該名女記者刻意偏向王楚欽的方向撞過去，對向的人是過幾秒才走過來。」

王楚欽7日與馬龍、樊振東、梁靖崑組成的中國桌球隊，將出賽巴黎奧運男子團體桌球8強賽，對上韓國隊。