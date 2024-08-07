　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華茲成賀錦麗副手　川普陣營轟「左翼極端分子」：美國人的惡夢

▲▼明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲明尼蘇達州州長華茲被選定為賀錦麗副手，川普陣營形容2人的加州夢是「美國人的惡夢」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

明尼蘇達州州長華茲成為賀錦麗副手，川普本人發了條有「感謝丞相賜箭」意味的推文，川普競選團隊則連發聲明抨擊華茲當州長時想把明尼蘇達州重塑為加州，「賀錦麗及華茲的加州夢是每個美國人的惡夢」。

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）今天上午宣布角逐白宮大位的搭檔，是60歲的華茲（Tim Walz）。消息見報後，共和黨總統候選人川普在自創社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文說「謝謝！」，暗指選華茲這號人物等於送分給共和黨。

共和黨本來憂心賀錦麗會選擇人氣旺的搖擺州政治人物，例如賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro），如今非關鍵州出身的華茲出線，數位共和黨人都稱華茲不是最強綠葉，可能會提高川普勝選率。

川普前資深顧問康威（Kellyanne Conway）就推文寫道，「提姆·華茲？真是讓人鬆了口氣」。

「賀錦麗/華茲」配成型，川普陣營迎合保守選民胃口，猛轟華茲是自由派。

川普競選團隊文字、影片齊發，指華茲是「左翼極端分子」外，更抨擊華茲假裝挺中部地區的美國人，但在攝影機鏡頭關掉時，他認為美國農村「大多是牛及石頭」。

川普陣營發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，從提出自己的零碳排計畫、建議對燃油車實施更嚴格的排放標準，再到支持讓重罪犯投票的政策，華茲一心只想大幅傳播加州危險的自由派政策。

川普陣營高級顧問休斯（Brian Hughes）則指賀錦麗及華茲是激進分子，致力推動導致歷史性高通膨、邊境遭入侵，以及使美國處於第三次世界大戰邊緣的政策。

休斯接著延續共和黨自選戰開打以來，持續緊咬拜登及賀錦麗的攻擊點，表示如今賀錦麗透過選擇華茲，加倍強調她激進的願景，包括讓物價飛漲、向犯罪分子及毒販開放南部邊境，以及讓殺人犯和強暴犯進入社區。

華茲本人則推文表示，能成為副手是他一生的榮幸，「我全力以赴」。

華茲沒有常春藤學歷，不念法律。他在內布拉斯加州小鎮長大，在華府檯面上政治人物還是國會菜鳥實習生時，身為高中地理老師的華茲已在走廊上架開鬧事學生。他還當過美式足球教練，並在1989年六四事件後前往中國教書。

華茲2006年轉戰政壇，挑戰親共和黨的國會選區爆冷獲勝。美媒Politico今天引述知情人士指出，賀錦麗相信這段經歷及草根背景有助華茲保住民主黨「藍牆」，也就是威斯康辛州、密西根州及賓州。

賀錦麗今天與華茲將首度以正副手的身分合體，在賓州費城同台亮相，展開為期4天的搖擺州造勢活動，包括密西根州和亞利桑那州。

 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
快訊／「桌球教父」莊智淵不敵張本智和　中華男團1比3無緣4強
快訊／第4點莊智淵苦戰張本智和　8比11連掉2局
快訊／第4點「桌球教父」莊智淵對抗張本智和　首局7比11

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

維珍澳洲男乘客機上「刺傷鄰座女子」　飛機緊急降落羽田機場

華茲成賀錦麗副手　川普陣營轟「左翼極端分子」：美國人的惡夢

英國爆發「13年來最大暴動」！近400人被捕　多國發出旅遊警示

快訊／賀錦麗副手出爐！　選定明尼蘇州州長華茲

東電8／7排放第8波核處理水　18天要再排7800噸

泰國軍中傳霸凌！菜鳥雨夜遭逼全裸罰站6hrs　被長官打到趴地內傷

奧運還沒結束！法國爆大型網攻　40博物館遇駭「比賽場地也淪陷」

孟加拉總統宣布解散國會　學運領袖提名「諾貝爾獎得主」領導政府

佛州緊急狀態！颶風黛比登陸至少5死　3千萬古柯鹼吹上岸

美金牌教練驚爆「性虐待3女選手」！　被剝奪奧運資格

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

貨櫃車駕駛下車解放　後車高速衝路肩撞上

理髮廳「冒煙」熱心人幫報案　出動4消防車...驚見肉烤一半

貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞！頭部受創、四肢骨折慘死　驚悚瞬間曝光

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

維珍澳洲男乘客機上「刺傷鄰座女子」　飛機緊急降落羽田機場

華茲成賀錦麗副手　川普陣營轟「左翼極端分子」：美國人的惡夢

英國爆發「13年來最大暴動」！近400人被捕　多國發出旅遊警示

快訊／賀錦麗副手出爐！　選定明尼蘇州州長華茲

東電8／7排放第8波核處理水　18天要再排7800噸

泰國軍中傳霸凌！菜鳥雨夜遭逼全裸罰站6hrs　被長官打到趴地內傷

奧運還沒結束！法國爆大型網攻　40博物館遇駭「比賽場地也淪陷」

孟加拉總統宣布解散國會　學運領袖提名「諾貝爾獎得主」領導政府

佛州緊急狀態！颶風黛比登陸至少5死　3千萬古柯鹼吹上岸

美金牌教練驚爆「性虐待3女選手」！　被剝奪奧運資格

特斯拉進駐好市多開賣　馬斯克突發文：不允許

維珍澳洲男乘客機上「刺傷鄰座女子」　飛機緊急降落羽田機場

華茲成賀錦麗副手　川普陣營轟「左翼極端分子」：美國人的惡夢

小心越吃越肥！營養師揭3大隱形地雷食物：假蔬菜真澱粉要注意

黃仁勳親自接待台南小將　輝達美國總部大玩傳接球：台灣加油

小戴、麟洋從巴黎回家了　長榮機長「暖心廣播」影片惹哭台灣人

梁王親口曝決戰麟洋配心情　被封「國羽喜劇人」：鬆弛感源於生活

全紅嬋教練「包包塞滿烏龜」！幫揹上車畫面曝　娃娃探頭打招呼

從去年3月就帶傷撐　林昀儒：能堅持到現在非常不錯了

吐口水、拒握手、當沙包摔　比賽可輸「柔道魂」不可無

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

國際熱門新聞

英國爆發13年最大暴動！多國發出旅遊警示

台灣珍奶徽章紅了　波多黎各選手跪求

法選手「GG卡桿」爆紅　色情平台：來拍片吧

即／賀錦麗副手出爐！選定明尼蘇州州長華茲

屋頂自拍觸電　少女斷頭墜地慘死

美金牌教練驚爆性虐待　奧運資格被取消

辣妹泳將「爽玩迪士尼」　慘被趕出選手村

髮型是「米老鼠」太吸睛　拳擊手奪銅牌

iPhone 17將迎最大更新　外媒建議跳過i16

辣妹泳將爆被踢出選手村　本人回應了

日本男排止步8強　場邊「1張照」哭暈眾人

法大型網攻40博物館遇駭　比賽場地也淪陷

戴眼鏡跨欄第一名　中國跑者爆紅

泰軍傳霸凌！菜鳥雨夜遭逼全裸罰站還被打

更多熱門

相關新聞

即／賀錦麗副手出爐！選定明尼蘇州州長華茲

即／賀錦麗副手出爐！選定明尼蘇州州長華茲

美國副總統賀錦麗5日正式獲得提名，成為民主黨的總統候選人。稍早CNN、美聯社報導，賀錦麗6日已選定副手為明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）。

佛州緊急狀態！颶風黛比登陸至少5死

佛州緊急狀態！颶風黛比登陸至少5死

殯儀館偷賣器官後隨意拋屍　警找到190腐屍

殯儀館偷賣器官後隨意拋屍　警找到190腐屍

主人摔下山坡受困　黃金獵犬跑到鄰居家求救

主人摔下山坡受困　黃金獵犬跑到鄰居家求救

馬斯克：Neuralink完成第2例大腦晶片植入

馬斯克：Neuralink完成第2例大腦晶片植入

關鍵字：

川普華茲賀錦麗北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

護理師鬼母性侵12歲兒　逼聞小屁股肛門味

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

男「1年長4次菜花」！女友喊：我很乾淨　一內診醫嚇呆

綜所稅網路申報抽獎揭曉　頭獎20萬元獎落竹市

台中知名婚宴會館「老闆跑路」　一查旗下3間店全倒

全紅嬋半決賽前在「買烏龜盲盒」

快訊／總統令「謝長廷、李翔宙免職」　敲定楊懿珊任駐美公使

莊智淵不敵張本智和　中華男團無緣4強

獨／校長群組傳寶貝換姿勢　國中師姊弟告性騷都贏了

快訊／曾峻岳出入爭議場所被重罰

營養師：生活中4種水千萬別喝

奧運跆拳道希望　羅嘉翎明過磅定生死

這位國手帥爆！朴寶劍出戰奧運拳擊　金牌到手「滿臉傷」劇照曝光

更多

最夯影音

更多

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面