賀錦麗與副手華茲首同場登台！　正式宣布搭檔競選美國正副總統

▲美國副總統、民主黨總統參選人賀錦麗與副手、明尼蘇達州州長華茲首度同場登台。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合報導

美國民主黨全國委員會5日宣布，賀錦麗贏得了黨內總統參選人提名，她是美國首位代表主要政黨競選總統的非裔與亞裔女性參選人。賀錦麗與剛出爐的副手人選、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz），於6日正式成為該黨正副總統參選人。

綜合外電報導，「我今天站在你們面前，宣布我正式成為民主黨的美國總統參選人」，賀錦麗6日與華茲首度以正副總統參選人身分在費城出席競選活動，「現在我們有得忙了。我們要前進全國大選，並贏得選舉。」

民主黨5日宣布賀錦麗正式成為該黨總統參選人，賀錦麗獲得高達99％的票數。根據該黨規則，賀錦麗可以自行提名她的競選副手。

賀錦麗在費城造勢大會上說明她選華茲作為婦的原因，「從我宣布競選的那天起，我就開始尋找一個能幫助打造更光明的未來的夥伴，一個能幫助美國團結前進的領袖，一個為中產階級奮鬥的人，一個和我一樣重視對美國的承諾的愛國者。」

賀錦麗指出，華茲就是這樣的一個人選，她繼續盛讚華茲「不只是個州長」，更說華茲以前做過高中美式足球教練，這對他成為美國副總統有所幫助，因為他看見了許多孩子自己都沒發現的潛力，而他是一個在美國夢裡，所有孩子都希望擁有的老師與心靈導師。