今「立秋」7禁忌一次看　吃白飯旺整年

▲立秋依舊十分炎熱。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「立秋」，清水孟國際塔羅小孟老師分享7大禁忌，像是避免出入人多之地，別晚睡早起；此外，立秋吃「白米飯」可旺一整年。

小孟老師說，立秋一般為國曆8月7日，太陽經過黃經135度，這也代表秋季即將開始，因大暑過去之後天氣會開始轉變，最熱時間已過，涼爽天氣即將開始，因此被古人稱為「立秋」；立秋要養肺，適合食用蜂蜜、蓮子、山藥、銀耳等來潤肺。

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►立秋7大禁忌

1、 不宜過燥食物

立秋不宜吃太多辛辣食物，也不宜食用太補氣的食材，以避免腸胃與肺過燥。

2、忌晚睡早起

立秋暑氣還在，白天熱晚上涼，身體機能最好早睡早起，若晚睡容易著涼，晚睡早起天氣冷熱變化大，容易忽冷忽熱影響身體機能。

3、避免出入人多之地

立秋主肺，肺也代表空氣傳染疾病變多，因此要盡量減少出入人多的地方。

4、忌悲傷

立秋不宜悲傷，要收養，也就是心靈要保持平靜，倘若過度悲傷可是會衰，若心情不好建議要散步，出外旅遊。

5、忌吃瓜

古人常說立秋要「少吃瓜，多吃果」，也說「秋瓜壞肚」，此意就是在跟後人說立秋要少吃西瓜與涼性瓜類，因為天氣漸涼，不宜食用涼性食物以免腸胃弱的人，容易拉肚子。

6、忌破壞農田穀物

立秋要護秋，所謂護秋就是要守護穀物，因此古人會希望立秋不要去踐踏農田穀物，當心惹怒穀神那就不好了。

7、忌玩蟋蟀

立秋的「秋」字，在商周文字是以蟋蟀為象形文字，然而蟋蟀是秋天的蟲，因此借動物的形狀來表示秋季，故古人忌在立秋逗弄蟋蟀。

►立秋轉運大法

因立秋的秋字代表稻米與火，因此可以吃白米飯，也就是用火將白米煮熟，就能簡單又達到開運的效果。若想讓財運好一點，可在中午11時至下午1時午時，吃立秋午時飯，將能增強財運與整體運勢。

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