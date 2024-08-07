　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今「立秋」7禁忌一次看　吃白飯旺整年

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲立秋依舊十分炎熱。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「立秋」，清水孟國際塔羅小孟老師分享7大禁忌，像是避免出入人多之地，別晚睡早起；此外，立秋吃「白米飯」可旺一整年。

小孟老師說，立秋一般為國曆8月7日，太陽經過黃經135度，這也代表秋季即將開始，因大暑過去之後天氣會開始轉變，最熱時間已過，涼爽天氣即將開始，因此被古人稱為「立秋」；立秋要養肺，適合食用蜂蜜、蓮子、山藥、銀耳等來潤肺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

►立秋7大禁忌

1、 不宜過燥食物

立秋不宜吃太多辛辣食物，也不宜食用太補氣的食材，以避免腸胃與肺過燥。

2、忌晚睡早起

立秋暑氣還在，白天熱晚上涼，身體機能最好早睡早起，若晚睡容易著涼，晚睡早起天氣冷熱變化大，容易忽冷忽熱影響身體機能。

3、避免出入人多之地

立秋主肺，肺也代表空氣傳染疾病變多，因此要盡量減少出入人多的地方。

4、忌悲傷

立秋不宜悲傷，要收養，也就是心靈要保持平靜，倘若過度悲傷可是會衰，若心情不好建議要散步，出外旅遊。

5、忌吃瓜

古人常說立秋要「少吃瓜，多吃果」，也說「秋瓜壞肚」，此意就是在跟後人說立秋要少吃西瓜與涼性瓜類，因為天氣漸涼，不宜食用涼性食物以免腸胃弱的人，容易拉肚子。

6、忌破壞農田穀物

立秋要護秋，所謂護秋就是要守護穀物，因此古人會希望立秋不要去踐踏農田穀物，當心惹怒穀神那就不好了。

7、忌玩蟋蟀

立秋的「秋」字，在商周文字是以蟋蟀為象形文字，然而蟋蟀是秋天的蟲，因此借動物的形狀來表示秋季，故古人忌在立秋逗弄蟋蟀。

►立秋轉運大法

因立秋的秋字代表稻米與火，因此可以吃白米飯，也就是用火將白米煮熟，就能簡單又達到開運的效果。若想讓財運好一點，可在中午11時至下午1時午時，吃立秋午時飯，將能增強財運與整體運勢。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
全紅嬋教練「包包塞烏龜」！幫揹上車畫面曝
沒幫「師父」莊智淵奪奧運獎牌　高承睿自責哽咽
LIVE／麟洋配、戴資穎、周天成回台了！　今早抵桃機
快訊／賀錦麗與副手華茲首同場登台！　正式宣布搭檔競選
瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝
小戴、麟洋從巴黎回家了　長榮機長「暖心廣播」影片惹哭台灣人
快訊／「抗癌女拳王」陳念琴1比4不敵宿敵楊柳　巴黎奧運奪銅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

直擊！　「最正啦啦隊女孩」陳怡叡熱戀富二代

今「立秋」7禁忌一次看　吃白飯旺整年

飲料店員工喊女客「小姐」　挨嗆「我有名有姓」還被投訴

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

小戴、麟洋從巴黎回家了　長榮機長「暖心廣播」影片惹哭台灣人

唐嘉鴻單槓並列銅牌！中華隊會旗為何「放中國下方」背後原因曝光

生活中「4種水」千萬別喝　營養師：小心細菌、毒素一起喝下肚

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

台中婚宴會館「老闆跑路」倒閉　勞工局出手：若違規將開罰

美女主管下車塞500小費！男部屬竟要討回扣　司機遭檢舉超無奈

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

貨櫃車駕駛下車解放　後車高速衝路肩撞上

理髮廳「冒煙」熱心人幫報案　出動4消防車...驚見肉烤一半

貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞！頭部受創、四肢骨折慘死　驚悚瞬間曝光

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

直擊！　「最正啦啦隊女孩」陳怡叡熱戀富二代

今「立秋」7禁忌一次看　吃白飯旺整年

飲料店員工喊女客「小姐」　挨嗆「我有名有姓」還被投訴

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

小戴、麟洋從巴黎回家了　長榮機長「暖心廣播」影片惹哭台灣人

唐嘉鴻單槓並列銅牌！中華隊會旗為何「放中國下方」背後原因曝光

生活中「4種水」千萬別喝　營養師：小心細菌、毒素一起喝下肚

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

台中婚宴會館「老闆跑路」倒閉　勞工局出手：若違規將開罰

美女主管下車塞500小費！男部屬竟要討回扣　司機遭檢舉超無奈

快訊／陳詩媛現身機場接機王齊麟！　甜喊驚喜禮物「我本人」

詩亞決裂成語蕎！「上夜店白目行徑連發」扯出柯震東　眾人臉垮爆絕交

直擊！　「最正啦啦隊女孩」陳怡叡熱戀富二代

半夜「睡覺時間」登場打奧運　陳念琴賽後高喊史上最晚的比賽

LIVE／麟洋配、戴資穎、周天成回台了！　今早抵桃機

獨家／李妍瑾為這件事　又與前夫任德榮在一起　原因就為兩個字

婚後最容易後悔星座Top 3 ！第一名急婚頭　和理想有落差就閃離

CASETiFY首間街邊店進駐台中勤美！開幕獨賣Skater JOHN禮盒、限時6天優惠

賀錦麗與副手華茲首同場登台！　正式宣布搭檔競選美國正副總統

今「立秋」7禁忌一次看　吃白飯旺整年

應召站闆娘「越南李若彤」現身！　出庭認罪遇媒體嬌嗔：聽不懂

生活熱門新聞

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

快訊／大雷雨狂轟7縣市　「國家警報響」暴雨連下2小時

營養師：生活中4種水千萬別喝

首例！花20年育種「寶島甘露梨」被偷種　劉申權打贏官司獲賠90萬

可能有颱風！　預估路徑曝

美女主管塞500元小費！男下屬想討回扣車資

「立秋」5生肖運勢轉好！

並列銅牌會旗卻放中國下方　原因曝光

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

台中知名婚宴會館「驚傳老闆跑路了」　員工急發聲！

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

台南大暴雨「雷聲轟轟轟轟」　道路實況曝光！

更多熱門

相關新聞

「立秋」5生肖運勢轉好！

「立秋」5生肖運勢轉好！

周三（8／7）進入立秋，雖然白天仍然相當炎熱，但晚上已經隱約可以嗅到秋天的氣息了。國際天星命理風水專家邱彥龍點名5個生肖，立秋期間運勢轉好，利用鬼月多普渡眾生，可以平順得財。

小孟老師／8月6日星座運勢

小孟老師／8月6日星座運勢

鬼月「做10種惡夢」要發財了！　夢到女鬼是大吉

鬼月「做10種惡夢」要發財了！　夢到女鬼是大吉

小孟老師／8月5日星座運勢

小孟老師／8月5日星座運勢

鬼月4生肖易卡陰！　5星座「凶上加凶」

鬼月4生肖易卡陰！　5星座「凶上加凶」

關鍵字：

立秋小孟老師

讀者迴響

熱門新聞

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

護理師鬼母性侵12歲兒　逼聞小屁股肛門味

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

男「1年長4次菜花」！女友喊：我很乾淨　一內診醫嚇呆

綜所稅網路申報抽獎揭曉　頭獎20萬元獎落竹市

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

快訊／總統令「謝長廷、李翔宙免職」　敲定楊懿珊任駐美公使

莊智淵不敵張本智和　中華男團無緣4強

台中知名婚宴會館「老闆跑路」　一查旗下3間店全倒

全紅嬋半決賽前在「買烏龜盲盒」

奧運跆拳道希望　羅嘉翎明過磅定生死

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

更多

最夯影音

更多

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面