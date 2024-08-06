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「立秋」5生肖運勢轉好！第一名數錢數到手軟、做好自己就好

文／命理老師 邱彥龍

周三（8／7）進入立秋，雖然白天仍然相當炎熱，但晚上已經隱約可以嗅到秋天的氣息了。國際天星命理風水專家邱彥龍點名5個生肖，立秋期間運勢轉好，利用鬼月多普渡眾生，可以平順得財。其中屬牛者數錢數到手軟；屬鼠者有貴人相助；屬豬者這段時間適合跟人談錢，有成功機會；屬猴者少管閒事運勢就會好；屬羊者建議普渡多普一點，可以增加無形的助力。

▲Nature Images。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash.）

▲立秋節氣。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

邱彥龍老師分析，在立秋節氣裡（8／7～8／22）運勢最強5生肖，分別是：

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Top5 ：羊

屬羊的朋友在這段期間多做事少說話，把心思放在事業上，勿逞口舌之快是最好的建議，因為這段時間不適合談錢跟感情，建議多拜拜，無形的力量自然會幫助你，記得普渡多普一點，會有幫助。

Top4 ：猴

屬猴的朋友這段期間事業與工作壓力會比較大，因為事情變化快，家中的是非也多，會因言語、錢財、感情等問題而起紛爭，建議多與朋友相聚累積人脈，或者多學習上課，會有其他好的機會與方向，就是要記住這段期間盡量少管閒事就好。

Top3 ：豬

屬豬的朋友這段期間要記得別把外面的煩躁帶回家，容易影響自己與家庭氣氛，生意跟錢財事最好私下溝通與談判，會有成功的機會，切記不要急著簽約，也不要因為錢的問題跟客戶或另一半爭吵，慢慢談以不傷和氣為要。

Top2 ：鼠

屬鼠的朋友在這段期間會有貴人相助，但建議放慢腳步、不著急，因為目前並不適合做太快的重大決定，一切都還有變數，記得有空多看點書找尋智慧，做些休閒活動或投入自己喜好，可同步累積優質人脈。

Top1 ：牛

屬牛的朋友在這段期間需要堅定自己的想法與做法，有賺大錢的機運，但需要高超的技術與知識互相配合，記住別被流言蜚語所影響，放慢自己的腳步，做好自己就好，這段期間同樣不適合做重大決定與決策，放輕鬆一切順其自然就好，提升自我的靈性與知識，等待時機。

▲立秋期間多放鬆，並參與心情愉快的活動，就可以保持正能量。（圖／Unsplash）

邱彥龍老師分析，立秋這16天會遇到三個逆，第一是『土逆』刑火星與木星，不論在家人問題上、工作上或與同事之間存在某種壓力，容易因為彼此無法配合而暴怒，另外，累積已久的身體問題，也會爆發。第二是『水逆』刑天王星，容易因為對方沒信用或毀約而讓原先的步調被打亂，又因溝通不良間接影響到事業與錢財，切記勿逞口舌之快或顧及面子問題而造成一連串的事件與紛擾。

第三是『土逆』冲金星，感情容易分手、離婚、拆夥或破財；工作上會有離職或被解雇的狀況。另外，『太陽』刑天王星，經濟跟企業容易受到重大損失，全球黑天鵝持續不斷到來，千萬要事先做好應變方案，還要慎防陸海空嚴重交通意外、水災、火災。感情業障能避就避，將自己的生活步調放慢、安全第一。立秋這段期間，只挑選那些能讓自己放鬆，心情愉快的活動參與，就可以保持正能量，遠離破事。

立秋期間太陽、火星跟木星最旺，邱彥龍老師表示，這有利於行政機關、擁有權力者、黃金商、大企業家、藝人、名人、軍警消防、軍工、化學、中西醫、藥業、醫美、律師法官、宗教命理、社會福利業、銀行保險、金融證券業、橡膠、纖維、印染業等等。另外6個星座包含獅子、雙子、水瓶、金牛、雙魚、射手，雖然吉凶參半，但只要懂得改變現狀，就可以擺脫舊有問題綑綁，儘量放鬆心情保持愉悅，喜歡什麼就去參與，有問題就解決，就會發現萬事皆好事。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

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