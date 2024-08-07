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大陸 大陸焦點 特派現場

宋濤探望閩台首支聯隊「福建海鯊」　讚台灣棒球水平高要多交流

記者任以芳／福建連城報導

「東森盃」2024年海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節於昨6日舉行開幕式。大陸國台辦主任宋濤特地去探望閩台聯合組建的「福建海鯊棒球隊」，宋濤也表示，台灣棒球水平還是很高，鼓勵球員多交流。台籍球員王詩聰表示，這邊球員打球都很拚命，大家都有兄弟情誼。宋濤也稱讚台灣棒球水平很高，兩岸要多多交流。

▲▼ 東森盃開幕、東森集團總裁王令麟、國台辦主任宋濤開球 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森新媒體暨東森文化基金會董事長王令麟熱血開球 。（圖／記者任以芳攝）

「東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽（U12）」昨6日在福建連城盛大舉行，東森新媒體暨東森文化基金會董事長王令麟帶領台灣4校少棒隊百人團赴陸展開8天交流，出席開幕式。

另外，大陸國台辦主任宋濤，福建省副省長王永禮等嘉賓出席，台灣方面還有台東縣長饒慶鈴，桃園市議會議長邱奕勝、國民黨立委呂玉玲和邱若華、台北市商業會理事長等兩岸上百人嘉賓出席開幕式。

▲▼ 東森盃開幕、台灣球隊 、大陸國台辦主任宋濤、東森文化基金會董事長王令麟 。（圖／記者任以芳攝）

▲宋濤探望福建海鯊隊留下大合照。（圖／記者任以芳攝）

會後，宋濤特地探視全大陸第一個閩台聯合組建的福建省棒球隊「福建海鯊棒球隊」，該隊目前有9名台灣球員加上2位台籍教練，分別是主教練與投手教練。

上個月24日福建海鯊隊在第七局以超大比分提前終結比賽，最終13比2戰勝天津雄隊，在天津站單站排名上升至第五。宋濤也稱讚，「台灣棒球水平很高，要多交流，讓福建省棒球提升上去。」

目前福建海鯊隊有9名台籍球員，分別來自台北、彰化、台南、台東、雲林、花蓮，與大陸球員一起南北征戰。福建海鯊隊台籍球員王詩聰受訪時說，「打球已經很久，不用比打得多好，大家拚的都是實力。」

他也表示，「已經來兩個月已經很習慣，整個聯隊平時打打鬧鬧，比賽時每個人都很認真，大家已經有兄弟情誼與默契。」

▲▼ 東森盃開幕、台灣球隊 、大陸國台辦主任宋濤、東森文化基金會董事長王令麟 。（圖／記者任以芳攝）

▲福建海鯊隊主教練曾偉華與宋濤互動，介紹球隊概況 。（圖／記者任以芳攝）

對於目前比賽成績拚到第5名，福建海鯊隊主教練曾偉華指出，「循序漸進，我們第一站在山東沒有勝，第二站有兩勝，到了第三四站一直贏，目標希望能打進冠軍。」

曾偉華也表示，福建海鯊隊是閩台融合的球隊，主要希望把整體棒球水平提升，未來跟大陸其他省隊比賽，期望打出好成績。

▲▼ 東森盃開幕、台灣球隊 、大陸國台辦主任宋濤、東森文化基金會董事長王令麟 。（圖／記者任以芳攝）

▲福建海鯊隊致贈宋濤簽名隊服。（圖／記者任以芳攝）

海鯊隊也回出印有全隊簽名球衣給宋濤做紀念，主教練曾偉華也拿出球棒給宋濤簽名，交流氣氛十分愉快。最後大合影後，宋濤不忘加油打氣，拿到好成績，並且向所有台籍球員說，「歡迎你們常來，這裡跟家一樣。」

▼宋濤在球棒上簽名送上祝福。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 東森盃開幕、台灣球隊 、大陸國台辦主任宋濤、東森文化基金會董事長王令麟 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，國台辦主任宋濤與東森集團總裁王令麟簡單開球後，比賽隨即展開。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，東森集團總裁王令麟致辭。（圖／記者湯興漢攝）

「2024東森盃海峽兩岸青少棒邀請賽」昨在福建連城盛大舉行， 宋濤親自擔任開球嘉賓，也是第一次在媒體公開場合亮相投球。福建副省長王金福、東森新媒體暨東森文化基金會董事長王令麟、台東縣長饒慶鈴及等人共同開球。

王令麟表示，東森文化基金會長期致力於兩岸文化交流，自2006年起與福建廣電多次合作兩岸小天使互訪交流，今年東森文化基金會首度與福建省共同合辦東森盃兩岸青少年棒球邀請賽，具有特別的歷史意義，希望促進兩岸青少年的文化交流，加強彼此的友誼和了解。此次賽事共有海峽兩岸8支青少年隊伍參賽，特別感謝福建省各級領導的支持和合作。

對於台灣4所少棒球隊跨海參賽，王令麟鼓勵孩子們享受比賽樂趣，並在技術方面相互切磋，未來東森文化基金會將持續舉辦東森盃投入更多的兩岸文化交流活動，尤其是針對青少年的體育交流，兩岸的交流不會停止，這次比賽只是開始，希望未來兩岸能組成聯隊一同站上世界盃。

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