　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

東森盃兩岸少棒賽盛大開幕　宋濤、王令麟同場熱血開球！

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，國台辦主任宋濤與東森集團總裁王令麟簡單開球後，比賽隨即展開。（圖／記者湯興漢攝）

▲2024年東森盃•海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽，東森新媒體暨東森文化基金會董事長王令麟(圖中)與大陸國台辦主任宋濤(右)同場開球。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／福建報導

「2024年東森盃•海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽」今(8/6，週二)上午於連城縣海峽兩岸棒球文化交流中心棒球場盛大開幕，由大陸國台辦主任宋濤、福建副省長王金福、東森新媒體暨東森文化基金會董事長王令麟、台東縣長饒慶鈴...等兩岸重量級嘉賓進行開球儀式，會場更點燃噴射彩煙，場面熱鬧盛大。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，國台辦主任宋濤與東森集團總裁王令麟簡單開球後，比賽隨即展開。（圖／記者湯興漢攝）

▲宋濤(圖中)與王令麟(左8)及饒慶鈴(右7)於東森盃兩岸青少棒邀請賽同場開球。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，國台辦主任宋濤與東森集團總裁王令麟簡單開球後，比賽隨即展開。（圖／記者湯興漢攝）

▲大陸國台辦主任宋濤親自出席2024東森盃海峽兩岸青少棒邀請賽開球。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，國台辦主任宋濤與東森集團總裁王令麟簡單開球後，比賽隨即展開。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森新媒體暨東森文化基金會董事長王令麟、台東縣長饒慶鈴及福建副省長王金福等人共同開球。

王令麟表示，東森文化基金會長期致力於兩岸文化交流，自2006年起與福建廣電多次合作兩岸小天使互訪交流，今年東森文化基金會首度與福建省共同合辦東森盃兩岸青少年棒球邀請賽，具有特別的歷史意義，希望促進兩岸青少年的文化交流，加強彼此的友誼和了解。此次賽事共有海峽兩岸8支青少年隊伍參賽，特別感謝福建省各級領導的支持和合作。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，國台辦主任宋濤與東森集團總裁王令麟簡單開球後，比賽隨即展開。（圖／記者湯興漢攝）

▲王令麟鼓勵孩子們享受比賽樂趣，東森文化基金會將持續舉辦東森盃投入更多的兩岸文化交流活動。

對於台灣4所少棒球隊跨海參賽，王令麟鼓勵孩子們享受比賽樂趣，並在技術方面相互切磋，未來東森文化基金會將持續舉辦東森盃投入更多的兩岸文化交流活動，尤其是針對青少年的體育交流，他認為兩岸的交流不會停止，這次比賽只是個開始，希望未來兩岸能組成聯隊一同站上世界盃。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，國台辦主任宋濤與東森集團總裁王令麟簡單開球後，比賽隨即展開。（圖／記者湯興漢攝）

▲宋濤與台東紅葉少棒隊小朋友親切互動。

龍岩副市長詹崇仁在東森盃青少棒邀請賽上，對參賽的小選手們表示熱烈的歡迎，並對東森文化的大力支持表示感謝。他指出，兩岸一家親，閩台親上親，兩岸交流日益深化。龍岩先後舉辦了4次連城少棒文化節，共有27支隊伍、7百多人次來連城交流，使連城縣成為發展海峽兩岸青少棒交流最為廣泛的縣分之一，他也特別感謝台商在連城地區陸續進駐形成完整的棒球產業鏈，促使連城成為全球運動用品重要生產基地，加上台灣教練鼎力指導，帶領連城實驗小學成為棒壘球示範學校。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，國台辦主任宋濤與東森集團總裁王令麟簡單開球後，比賽隨即展開。（圖／記者湯興漢攝）

▲龍岩副市長詹崇仁表達對參賽的小選手們的熱烈歡迎，也感謝各界對於連城地區發展棒球的高度重視。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，國台辦主任宋濤與東森集團總裁王令麟簡單開球後，比賽隨即展開。（圖／記者湯興漢攝）

▲王令麟(圖中)及福建副省長王金福(右1)與東森盃兩岸少棒賽小選手熱情合影。

詹崇仁說，此次兩岸青少年的交流與融合廣受各界支持，連宋濤主任也在百忙之中到來，足見政府對此事的高度重視。他表示，省委台辦、閩台交流協會和台灣共同協力打造亞洲級棒球基地，希望為兩岸融合發展做出更棒的貢獻，邀請兩岸同胞走進龍岩，共同見證這一切。

▲▼東森盃少棒邀請賽開幕,東森杯。（圖／記者林璟倩攝）

▲▼東森盃兩岸少棒邀請賽盛大開幕。

▲▼東森盃少棒邀請賽開幕,東森杯。（圖／記者林璟倩攝）

此次參與東森盃少棒邀請賽的8所學校分別為來自台灣的桃園大勇小學、台中萬豐國小、花蓮光復國小及台東紅葉國小，以及連城地區4校閩清縣第三實驗小學、平潭前鎮中心小學、平潭城關小學、連城縣實驗小學等，海峽兩岸小選手們每場球賽皆熱情滿滿、活力十足，共同創造暑假的美好文化體育交流經驗。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

ET快訊
全紅嬋半決賽前還在「買烏龜盲盒」　直播主笑翻：怎麼又下單了
快訊／「大麥克買1送1」開搶　APP秒當機了
台灣記者正面對決！　國際拳總鬼打牆竟回這句話
應援奧運！麥當勞「大麥克買1送1」11點開搶
賀錦麗老公爆偷吃女兒老師！　搞大肚子後「花錢解決」
下車尿尿被撞死！　驚悚瞬間曝光
舉戴資穎為例！　安洗瑩轟韓羽協：不要再卸責

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

東森盃兩岸少棒賽盛大開幕　宋濤、王令麟同場熱血開球！

棒球風席捲福建連城！東森盃兩岸少棒邀請賽熱血開打

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

前車都煞了...三寶還沒減速　右切撞開2車一路衝網看傻

李洋衛冕金牌「吻別羽球場」　感謝球迷：最後一舞送你們

#麟洋配 奪金視訊北車球迷！ #王齊麟 爸爸現身喊：非常光榮

東森盃兩岸少棒賽盛大開幕　宋濤、王令麟同場熱血開球！

棒球風席捲福建連城！東森盃兩岸少棒邀請賽熱血開打

與外交官爆口角！凌濤還原始末　某處長揶揄說「你們逛很開心喔？」

桌球男團進8強！埃及對手「賽中1舉動」被台網讚爆：真君子

改首飾送未來媳婦！93萬傳家寶被銀樓盜賣　高雄婆婆快瘋了

限時4天！沖繩飯店88元、機票888元起　還享景點門票買1送1

社運先鋒曾貴海醫師病逝　陳其邁不捨：台灣社會的一大損失

伊萊克斯珍珠黑廚電登場　打造「中性廚房」把握父親節優惠

土耳其大叔遭瞎傳「巴黎出差臨時上陣」　吳鳳揭真相：想邀他夜市射氣球

2女目睹「女乘客頭髮中爬出蟲子」嚇壞　飛機緊急改道降落

4度降價再自砍6千萬　東區「朝桂餐廳」熄燈後店面滯銷

逛好市多被認出「臉超臭」　蔡允潔嘴破4洞揭苦衷：完全笑不出來

短裙妹排排站！警深夜查緝　出動超萌緝毒犬賣力狂聞

公益熱門新聞

東森盃兩岸少棒邀請賽熱血開打

林志穎50歲搭電梯被誤認為大學生

應曉薇「愛之船圓夢旅」攜百位優秀學子赴日見學　蔣萬安授旗祝福

宋濤與王令麟同場熱血開球

東森盃小選手結交「棒棒好朋友」

東森盃海峽兩岸少棒賽百人團啟程

愛的早餐18年！愛心會員與偏鄉童相見歡

正能量阿凱與導演許志漢共赴苗栗看守所

洗衣職人精神　名人企業爭相合作

家悦董座蔡朝發接林口教育基金會

衡山基金會攜手藝人香蕉關懷弱勢家庭

助愛奇兒！天使心家族推公益禮盒

正能量阿凱加入名導團隊學製片

前夫留下百萬債　單親媽窮剩12元

更多熱門

相關新聞

台東紅葉國小：佩服陸球員意志力

台東紅葉國小：佩服陸球員意志力

「東森盃」2024年海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節於今（6）日開幕。昨下午兩岸球隊開展友誼賽，來自台東紅葉國小少棒隊展現樂天性格，比賽前唱傳統歌謠提振士氣，最終以高分完勝大陸平潭城關小學球隊。紅葉少棒球隊小朋友受訪時也說，即使分數落差很大，大陸小朋友意志力，依然堅持到底，十分有意志力。

前洋基教頭托瑞意外「現身」王建民驚喜

前洋基教頭托瑞意外「現身」王建民驚喜

東森盃兩岸少棒邀請賽熱血開打

東森盃兩岸少棒邀請賽熱血開打

宋濤會見「東森盃」嘉賓一行　

宋濤會見「東森盃」嘉賓一行　

社團驚見有人賣「王齊麟簽名棒球」　炸鍋了

社團驚見有人賣「王齊麟簽名棒球」　炸鍋了

關鍵字：

少棒棒球兩岸交流東森文化基金會東森盃王令麟兩岸小天使福建連城公益愛心雲

讀者迴響

熱門新聞

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

睡夢中遭「紅衣女掐脖」　租客退租見7字嚇壞

教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」

林郁婷昔「穿浴衣畫淡妝」青澀模樣

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁　媽陪就醫：是鄰居

跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

IBA未公開林郁婷檢測結果：台灣拳協要求的

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」

151林彥君車神老公涉侵占被起訴　挺夫遭控「傳私訊情勒」

台積電、鴻海股價暴跌　外媒：股神巴菲特是元兇

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

最會扮豬吃虎三大星座！

驚悚瞬間曝光！貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞　四肢骨折慘死

更多

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面