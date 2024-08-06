東森盃兩岸少棒賽盛大開幕　宋濤、王令麟同場熱血開球！

▲2024年東森盃•海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽，東森新媒體暨東森文化基金會董事長王令麟(圖中)與大陸國台辦主任宋濤(右)同場開球。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／福建報導

「2024年東森盃•海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽」今(8/6，週二)上午於連城縣海峽兩岸棒球文化交流中心棒球場盛大開幕，由大陸國台辦主任宋濤、福建副省長王金福、東森新媒體暨東森文化基金會董事長王令麟、台東縣長饒慶鈴...等兩岸重量級嘉賓進行開球儀式，會場更點燃噴射彩煙，場面熱鬧盛大。

▲宋濤(圖中)與王令麟(左8)及饒慶鈴(右7)於東森盃兩岸青少棒邀請賽同場開球。

▲大陸國台辦主任宋濤親自出席2024東森盃海峽兩岸青少棒邀請賽開球。

▲東森新媒體暨東森文化基金會董事長王令麟、台東縣長饒慶鈴及福建副省長王金福等人共同開球。

王令麟表示，東森文化基金會長期致力於兩岸文化交流，自2006年起與福建廣電多次合作兩岸小天使互訪交流，今年東森文化基金會首度與福建省共同合辦東森盃兩岸青少年棒球邀請賽，具有特別的歷史意義，希望促進兩岸青少年的文化交流，加強彼此的友誼和了解。此次賽事共有海峽兩岸8支青少年隊伍參賽，特別感謝福建省各級領導的支持和合作。

▲王令麟鼓勵孩子們享受比賽樂趣，東森文化基金會將持續舉辦東森盃投入更多的兩岸文化交流活動。

對於台灣4所少棒球隊跨海參賽，王令麟鼓勵孩子們享受比賽樂趣，並在技術方面相互切磋，未來東森文化基金會將持續舉辦東森盃投入更多的兩岸文化交流活動，尤其是針對青少年的體育交流，他認為兩岸的交流不會停止，這次比賽只是個開始，希望未來兩岸能組成聯隊一同站上世界盃。

▲宋濤與台東紅葉少棒隊小朋友親切互動。

龍岩副市長詹崇仁在東森盃青少棒邀請賽上，對參賽的小選手們表示熱烈的歡迎，並對東森文化的大力支持表示感謝。他指出，兩岸一家親，閩台親上親，兩岸交流日益深化。龍岩先後舉辦了4次連城少棒文化節，共有27支隊伍、7百多人次來連城交流，使連城縣成為發展海峽兩岸青少棒交流最為廣泛的縣分之一，他也特別感謝台商在連城地區陸續進駐形成完整的棒球產業鏈，促使連城成為全球運動用品重要生產基地，加上台灣教練鼎力指導，帶領連城實驗小學成為棒壘球示範學校。

▲龍岩副市長詹崇仁表達對參賽的小選手們的熱烈歡迎，也感謝各界對於連城地區發展棒球的高度重視。

▲王令麟(圖中)及福建副省長王金福(右1)與東森盃兩岸少棒賽小選手熱情合影。

詹崇仁說，此次兩岸青少年的交流與融合廣受各界支持，連宋濤主任也在百忙之中到來，足見政府對此事的高度重視。他表示，省委台辦、閩台交流協會和台灣共同協力打造亞洲級棒球基地，希望為兩岸融合發展做出更棒的貢獻，邀請兩岸同胞走進龍岩，共同見證這一切。

▲▼東森盃兩岸少棒邀請賽盛大開幕。

此次參與東森盃少棒邀請賽的8所學校分別為來自台灣的桃園大勇小學、台中萬豐國小、花蓮光復國小及台東紅葉國小，以及連城地區4校閩清縣第三實驗小學、平潭前鎮中心小學、平潭城關小學、連城縣實驗小學等，海峽兩岸小選手們每場球賽皆熱情滿滿、活力十足，共同創造暑假的美好文化體育交流經驗。