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小選手熱血拚搏打出好成績！東森盃兩岸少棒賽引爆棒球無限魅力

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，來自台東的紅葉少棒與連城縣實驗小學展開激烈比賽，最終紅葉少棒以1:3敗下陣來。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森盃兩岸少棒賽戰況精采，台東紅葉國小選手在球場上奮力拚搏。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／福建連城報導

「為什麼投手緊張了？因為打手太強了～」這般活潑生動的口號竟是來自福建龍岩連城球隊的小選手！2024東森盃海峽兩岸少棒邀請賽開打進入第2天，兩岸小選手頂著8月天的豔陽在球場上奮力拚搏，專注在每一次的投球、揮棒，無論是精彩的接殺還是驚險地滑壘，所有人都不放棄任何機會。場邊觀眾席上的家長們也緊張地注視著孩子，時而賣力吶喊加油，時而爆發出如雷般的掌聲與歡呼，一次次將比賽推向高潮，讓人感受到棒球運動的無限魅力與熱情。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，國台辦主任宋濤與東森集團總裁王令麟簡單開球後，比賽隨即展開。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼兩岸小選手不放棄每次機會，讓場邊的家長感染了棒球運動的魅力。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，來自桃園的大勇國小與平潭城關小學展開激烈比賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，來自花蓮的光復國小與台中市萬豐國小展開激烈比賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，國台辦主任宋濤與東森集團總裁王令麟簡單開球後，比賽隨即展開。（圖／記者湯興漢攝）

東森盃海峽兩岸少棒賽連2日戰況激烈，比賽依抽籤方式分為A、B兩組，台灣4校、福建4校各分成兩組，在二個場地循環對戰，首日紅葉國小、光復國小及萬豐國小皆一口氣連拿兩勝，大勇國小第二天對戰平潭城關國小的表現也相當精彩，令眾人大嘆台灣小選手的驚人實力及心理素質。然而經過連續兩日馬拉松式對戰，連城實驗小學也在今日重新調整步調，一口氣連拿兩勝，甚至擊敗已3連勝的紅葉國小順利進軍冠亞軍賽，明日將對戰實力堅強的花蓮光復國小。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，來自花蓮的光復國小與台中市萬豐國小展開激烈比賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台中萬豐國小選手打出亮眼成績。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，來自花蓮的光復國小與台中市萬豐國小展開激烈比賽。（圖／記者湯興漢攝）

值得一提的是，即將和紅葉國小爭奪季軍的萬豐國小，正是東森慈善基金會長期贊助「愛的早餐」的學校，萬豐國小校長陳厚仁說明，過去學生長年受東森集團照顧，透過提供晨間早餐的支持為孩子們補足成長所需的營養及精力，讓孩子們更樂於學習，而且過去東森也贊助了球具及護具，陪伴孩子們一步步成長，甚至帶球隊來到福建交流，相互切磋球技，並在當地豪華的場地比賽，有助提升孩子們的技藝與經驗值。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，來自台東的紅葉少棒與連城縣實驗小學展開激烈比賽，最終紅葉少棒以1:3敗下陣來。（圖／記者湯興漢攝）

▲連城實驗小學7日將與花蓮光復國小爭冠軍。

海峽兩岸棒球交流合作委員會執行長徐勇認為，棒球在台灣普及度和菁英水平比較高，然而大陸這幾年青少年棒球運動發展的非常好，經濟水準也在逐年提升，因此以棒球為媒介、賽事為平台，能夠有助於促進兩岸青少年的相互瞭解、增進感情，以球會友成為好兄弟、好夥伴。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，來自桃園的大勇國小與平潭城關小學展開激烈比賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼孩子們相當投入與享受棒球運動。

東森盃兩岸少棒賽的盛大舉辦，不僅透過民間企業的大力支持，也受到當地民眾及官方的高度重視，7日將舉行冠軍決賽及明星賽，相信將帶動棒球風潮方興未艾的連城，對於棒球的瘋迷與熱愛推上新高峰，體現棒球運動的魅力。

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