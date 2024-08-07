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大陸 大陸焦點 特派現場

東森盃總決賽今登場！　台灣小球員學習偶像大谷翔平：全力以赴

記者任以芳／連城報導

「東森盃」2024年海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節於今（7）日進行關鍵總決賽，由花蓮光復國小對戰平潭連城實驗小學爭奪冠亞軍。雖然3連勝的台東紅葉國小沒有晉級到最後階段，球員胡爵受訪時說，對於交流賽「比得開心就好」，自己也要學習偶像日本明星球員大谷翔平的精神，對於每場比賽全力以赴。

▲▼ 東森盃開幕、台灣球隊 、大陸國台辦主任宋濤、東森文化基金會董事長王令麟 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 東森盃盛大開幕，大陸國台辦主任宋濤與東森文化基金會董事長王令麟擔任開球嘉賓。（圖／記者任以芳攝）

「東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽（U12）」昨6日在福建連城盛大舉行，大陸國台辦主任宋濤為「東森盃」獻出棒球開在處女秀，東森新媒體暨東森文化基金會董事長王令麟、福建省副省長王永禮、台東縣長饒慶鈴、桃園市議會議長邱奕勝等人一起擔任開幕式的開球嘉賓。

▲▼ 東森盃開幕、台灣球隊 、大陸國台辦主任宋濤、東森文化基金會董事長王令麟 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森盃海峽兩岸青少年棒球邀請賽，台灣、福建共8支隊伍進行馬拉松循環賽 。（圖／記者任以芳攝）

東森盃海峽兩岸棒球邀請賽自4日至7日由東森集團之東森文化基金會及大陸福建省連城縣共同舉辦，台灣受邀球隊有台東紅葉國小、台中萬豐國小、桃園大勇國小及花蓮光復國小共4支球隊，由王令麟親自帶領「百人團」跨海參賽交流。

大陸方面4支青少年棒球隊是福建省平潭澳前鎮中心小學棒球隊、平潭城關小學棒球隊、閩清縣第三實驗小學棒球隊、連城縣實驗小學棒球隊，設A、B兩個小組進行單循環小組賽，按積分總排名，從5日至7日展開20場馬拉松循環比賽。

▲▼ 東森盃、台東紅葉國小、花蓮光復國小 。（圖／記者任以芳攝）

▲花蓮光復國小球員胡爵熱愛棒球，學習偶像大谷翔平凡事「全力以赴」 。（圖／記者任以芳攝）

這次來大陸交流的台灣小球員許多人是「首來族」，第一次來大陸交流棒球，感到很新鮮有趣。其中，台東紅葉國小與花蓮光復國小昨天循環賽正好相互PK，球員受訪時都說對方實力堅強，對於比賽抱持平常心，正常發揮就好。最後，台東紅葉國小以3比0成績贏光復國小。

擔任投手與中外野的台東紅葉國小球員胡爵接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，花蓮光復國小實力其實也很厲害，就是平常心應對。之所以會喜歡棒球，也是受到自己的偶像日本明星球員大谷翔平影響，「想跟他一樣，對於比賽全力以赴」。

談到這幾天與大陸球隊交流循環賽的心得，胡爵也說，第一次來大陸覺得很開心，大陸小朋友打球實力也不錯，他們也有全力以赴的心，如果多練習應該會更厲害，這次最終希望台東國小紅葉隊拿冠軍，但是「比得開心就好。」

▲▼ 東森盃、台東紅葉國小、花蓮光復國小 。（圖／記者任以芳攝）

▲平潭澳前小學的球員林梓豪覺得台灣小球員團結又熱情。（圖／記者任以芳攝）

來自平潭澳前小學的球員林梓豪接受《東森新媒體ETtoday》訪問時也說，「台灣小朋友很團結有很熱情，球技也跟我們差不多，但是比較細心。希望自己球隊這次可以超常發揮，拿到好名次。」

經過幾天交流比賽，台灣與大陸球隊各有輸贏，同樣是「首來族」的花蓮紅葉國小球隊教練黃順福也向《東森新媒體ETtoday》分享自己觀察心得。他說，「台灣贏的是比較多，運氣比較好，技術上確實是有一些優勢，自己還是會盡力一代一代傳承下去。」

▲▼ 東森盃、台東紅葉國小、花蓮光復國小 。（圖／記者任以芳攝）

▲兩岸交流棒球切磋球技，黃順福表示，「這是很好的良性競爭」。（圖／記者任以芳攝）

黃順福也說，「大陸小朋友的團隊的凝聚力非常好，反而是台灣球隊需要學習，技術層面雖然要花時間練習，但是凝聚力不是說練就對，需要大家一起為球賽奮鬥。」

棒球在兩岸都是很受歡迎運動，近年不少各類青少年比賽活動，黃順福也樂觀其成任何交流，認為這是很好的競爭關係，「畢竟大陸人比較多，對於想上場比賽的小朋友，會督促自己球技更進步，之後可以上場，我覺得這是一個很良性的競爭。」

▼台東紅葉少棒與連城縣實驗小學展開激烈比賽，最終紅葉少棒以1:3敗下陣來。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽8/6盛大舉行，來自台東的紅葉少棒與連城縣實驗小學展開激烈比賽，最終紅葉少棒以1:3敗下陣來。（圖／記者湯興漢攝）

東森盃海峽兩岸少棒賽比賽依抽籤方式分為A、B兩組，台灣、福建各4校分成兩組，在二個場地循環對戰，首日紅葉國小、光復國小及萬豐國小連拿兩勝。

幾過2天馬拉松式對戰，連城實驗小學連拿兩勝，昨下午比賽擊敗3連勝的紅葉國小順利進軍冠亞軍賽，今天將對戰實力堅強的花蓮光復國小。

▼ 台東紅葉國小、花蓮萬豐國小俏皮留影。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 東森盃開幕、台灣球隊 、大陸國台辦主任宋濤、東森文化基金會董事長王令麟 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 東森盃、台東紅葉國小、花蓮光復國小 。（圖／記者任以芳攝）

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