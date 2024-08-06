東森盃開幕！宋濤「首次」開球處女秀　鼓勵兩岸小朋友常來多交流

▲ 東森盃今天盛大開幕，大陸國台辦主任宋濤、東森新媒體暨東森文化基金會董事長王令麟等人擔任開球嘉賓 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／連城報導

「東森盃」2024年海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節於今（6）日舉行開幕。大陸國台辦主任宋濤、福建省副省長王金福、東森文化基金會董事長王令麟等兩岸嘉賓共上百人參加。宋濤「首次」棒球處女秀，擔任開球嘉賓，幽默的問台東紅葉隊小朋友，「我會投球好一點，但萬一你接不到怎麼辦？」小朋友笑回「沒關係，是我的問題。」逗樂宋濤鼓勵兩岸小朋友多交流、多交朋友，透過棒球運動，一起把兩岸棒球水平提高。

▲ 東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽開幕大合照 。（圖／記者任以芳攝）

「東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽（U12）」今天6日在福建連城盛大舉行，東森新媒體暨東森文化基金會董事長王令麟帶領台灣4校少棒隊百人團出席開幕式。

另外，大陸國台辦主任宋濤，福建省副省長王永禮等嘉賓出席，台灣方面還有台東縣長饒慶鈴，桃園市議會議長邱奕勝、國民黨立委呂玉玲和邱若華、台北市商業會理事長等人，兩岸上百位嘉賓、教練球員出席開幕式。

▲ 宋濤與台東紅葉國小球員親切互動 。（圖／記者任以芳攝）

宋濤特地下場，與於即將接球的台灣紅葉國小的球員互動。宋濤首先歡迎台灣少棒球隊成員的到來，問說「第一次來連城嗎？喜歡這邊嗎？」台東紅葉球員說，「喜歡。」

宋濤接著問，「比賽過了嗎？贏還是輸？」台東紅葉國小球員回答，「贏了！宋濤接著說，「哎呀！厲害厲害，多跟大陸小朋友交流，多介紹你們的球隊，讓大陸小朋友了解你們，通過棒球交往，把兩岸棒球水平提高，讓你們成為好朋友，我們都是一家人。」

宋濤繼續問，「交到幾個朋友啦？」台東紅葉國小球員回，「2個，都是男孩。」宋濤幽默說，「都男的，怎麼不交女孩子呢？女孩子也打棒球到。（台灣女孩子）也打棒球嗎？還是怕曬太陽。」

▲ 宋濤「首次」棒球開球處女秀 。（圖／記者任以芳攝）

到了開球環節，宋濤「首次」棒球處女秀即將登場，上場前他又幽默的問，「等下投球是你接的嗎？希望我能投好一點讓你接到，萬一接不到怎麼辦，是我的問題還是你的問題？」台東紅葉國小球員笑回，「是我的問題。」最後宋又說，「歡迎你們常來，這裡是你們的家。」

開幕式環節，宋濤親自擔任「2024東森盃海峽兩岸青少棒邀請賽」開球嘉賓，也是第一次在媒體公開場合亮相投球。福建副省長王金福、東森新媒體暨東森文化基金會董事長王令麟、台東縣長饒慶鈴及等人共同開球。

▲ 東森新媒體暨東森文化基金會董事長王令麟擔任開球嘉賓 。（圖／記者任以芳攝）

王令麟表示，東森文化基金會長期致力於兩岸文化交流，自2006年起與福建廣電多次合作兩岸小天使互訪交流，今年東森文化基金會首度與福建省共同合辦東森盃兩岸青少年棒球邀請賽，具有特別的歷史意義，希望促進兩岸青少年的文化交流，加強彼此的友誼和了解。此次賽事共有海峽兩岸8支青少年隊伍參賽，特別感謝福建省各級領導的支持和合作。

▲ 東森新媒體暨東森文化基金會董事長王令麟表示，未來投入更多兩岸文化交流的活動 。（圖／記者任以芳攝）

對於台灣4所少棒球隊跨海參賽，王令麟鼓勵孩子們享受比賽樂趣，並在技術方面相互切磋，未來東森文化基金會將持續舉辦東森盃投入更多的兩岸文化交流活動，尤其是針對青少年的體育交流，兩岸的交流不會停止，這次比賽只是開始，希望未來兩岸能組成聯隊一同站上世界盃。

東森盃海峽兩岸青少年棒球邀請賽，共有8支參賽隊伍、134名參賽運動員，分別是來自台灣的台中萬豐小學棒球隊、桃園大勇小學棒球隊、台東紅葉小學少棒隊、花蓮光復小學棒球隊；福建省平潭澳前鎮中心小學棒球隊、平潭城關小學棒球隊、閩清縣第三實驗小學棒球隊、連城縣實驗小學棒球隊，設A、B兩個小組進行單循環小組賽，按積分總排名，從5日至7日展開20場比賽。