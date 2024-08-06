東森盃海峽兩岸棒球邀請賽6日開幕！饒慶鈴受邀開球　發揚紅葉精神

▲東森盃海峽兩岸棒球邀請賽6日開幕，東森文化基金會董事長王令麟、台東縣長饒慶鈴擔任開球嘉賓。（圖／台東縣政府）

記者莊智勝／台東報導

以「青春之棒·築夢未來」為主題的東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽（U12），今(6)日在福建連城縣舉行開幕式，饒慶鈴縣長受邀擔任開球嘉賓之一，並特別感謝東森集團照顧偏鄉，邀請紅葉少棒隊參加，創造兩岸學生棒球交流機會，相信球隊一定會收穫滿滿，創造美好回憶。也期盼藉此讓孩子們體會區域文化、學習成長和增廣見聞的機會，能夠再度發揚紅葉少棒精神。

台東縣政府表示，昨（5）日台東紅葉小將在廣龍棒壘球交流文化園區一日兩戰，上午對戰平潭澳前鎮中心小學以1:0驚險勝出，投手群更投出無安打比賽；下午對戰平潭城關小學，饒慶鈴縣長親自到現場為選手加油打氣，小將也不負眾望終場以5:1收下二連勝。

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東森盃海峽兩岸棒球邀請賽自4日至7日由東森集團之東森文化基金會及大陸福建省連城縣共同舉辦，台灣受邀球隊有台東紅葉國小、台中萬豐國小、桃園大勇國小及花蓮光復國小共4支球隊，與大陸4支棒球隊（廈門、平潭、福州、連城縣實驗小學）進行為期四天，共28場的賽事，並將於明（7）日下午舉行閉幕式。除棒球交流賽外，主辦單位安排球員參觀連城3大台商企業，分別生產球棒、手套、護具等及客家民俗文化體驗等交流活動，讓兩岸棒球選手有互相交流、學習和成長機會。