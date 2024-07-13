2024桃園天文嘉年華中央大學登場　帶你探索天文

▲2024桃園天文嘉年華中央大學登場。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學為推廣天文與太空科學，讓更多人親近星空、探索宇宙奧秘，與「臺灣太空科學聯盟」合作，13日至19日舉辦為期7天的「2024桃園天文嘉年華」活動於該校展開，期鼓勵更多民眾參與科學教育，共同推動桃園成為天文與太空城市，成為臺灣天文與太空教育的領航者，讓全民共同探索浩瀚宇宙的無限可能。

中央大學許秉瑜副校長認為，孩子們藉由本活動親近天文與科學，未來能有機會投身於基礎研究。今年活動內容豐富多彩，包括科普演講、動手作工作坊、火星探索VR、天文故事館、摺紙天文學、航海太陽系的互動遊戲、多元展示等。中大致力於培養全方位創新型人才，科學為其中重要的一環，期望投身於活動中所有人的努力，都能夠開花結果。

▲小小太空人們為活動揭序，帶領大家探索太空的無限可能。（圖／中央大學提供）

國科會自然處羅夢凡處長指出，科普與人才培育為國科會重要工作，科學與技術需要不斷傳承，天文與太空都為當前臺灣發展的重點領域，更重要的是，科普與人才培育都必須與在地連結，給予活動許多肯定。

國家太空中心吳宗信主任分享自身經歷，認為宇宙的神祕令人著迷，透過技術的不斷進步，常常化不可能為可能。回想自己念書時，用著又大又慢的電腦，無法想像將來會有智慧型手機的誕生，他以” Nothing is impossible.”鼓勵現場孩子，只要勇於嘗試，沒有什麼是不可能的。

▲2024桃園天文嘉年華，鼓勵更多民眾參與科學教育，推動桃園市成為天文與太空城市。（圖／中央大學提供）

活動由小小太空人們揭開序幕，帶領大家探索太空的無限可能，為未來奠定基礎。今年特別推出「旅行到火星」主題展覽，帶領參觀者全面探索這顆引人注目的紅色星球—火星。推廣天文與太空科學教育，激發全民對科學的熱情，不論是未來的科學家們，或是對天文與太空有興趣的民眾，此次的經歷或許會成為他們追尋科學夢想的起點。

「臺灣科學特殊人才提升計畫」透過各類活動及不同方向，致力於科學推廣、教育深耕及人才培育，充分利用中央大學在天文教學及研究上的優勢，以中大天文台作為教學基地，激發學子對天文學的熱情。中央大學希望通過參與和支持這樣的活動，能夠讓更多的年輕人愛上科學，投身於科研工作，為臺灣的科技發展貢獻自己的力量。