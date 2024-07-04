中央大學EMBA校友會熱心助學　捐贈逾200萬安心就學善款

▲EMBA校友會理事長黃輝彬(左二)、副理事長吳和達(左一) 捐贈逾200萬安心就學善款。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為完善就學機制，幫助經濟不利學生安心就學，中央大學教學發展中心7月2日於教研大樓舉辦溫馨的「安心就學捐贈感恩儀式」。周景揚校長感謝EMBA校友會黃輝彬理事長號召畢業校友捐款，共募得200多萬元善款。教務處今年首次舉辦小額募款-公益科普活動，讓受惠的同學們能夠學習手心向下，一同回饋社會。

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▲周景揚校長致贈感謝琉璃藝品給EMBA校友會理事長黃輝彬(左)。（圖／中央大學提供）

周景揚校長表示，當前的社會Ｍ型化現象日益嚴重，有些優秀的學生因家境清寒，必須打工補貼，因而失去學習的寶貴時間，面臨「兩難」局面。安心就學計畫的基本精神是「以學習取代工讀」，符合資格的同學一入學就核發獎助學金，讓他們可以專心學習。中大的研究也發現，參與安心就學的同學，成績表現確實比一般同學佳。

企管系余同學分享，感謝安心就學支持計畫，讓她可以擺脫半工半讀，展開各式各樣的職涯探索，今年暑假更有機會前往尼泊爾擔任國際志工。機械系侯同學也直言，這項計畫讓他可以紓解經濟吃緊的狀況，包括醫療費用和購買原文書等壓力，還可參加各種輔導學習活動，對於自我增能和未來職涯探索很有幫助。

連續第二年號召捐款的EMBA校友會理事長黃輝彬謙稱，他只是建立一個平台，讓大家共同來做有意義的事，感謝EMBA學長姐們的善行義舉。在他和副理事長吳和達的號召下，共有30多位EMBA校友共襄盛舉，募得2,035,000元，希望幫助更多經濟有困境的同學能安心就學。

在教育部的高教深耕提升高教公共性計畫下，中央大學從107年成立安心就學支持計畫，提供經濟或文化不利的同學在經濟、生活、學習、職涯上的支持，為致力於完善就學機制，積極建立外部募款基金落實經濟不利學生助學及輔導募款基金。今年教務處首次舉辦中大安心就學募款活動-公益科普之旅，募得近70萬元善款，再加上EMBA校友會的支持，累積近300萬，期許將這份善心傳承在中大校園。