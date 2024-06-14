中央大學與國泰金控合作　培育優質金融科技專才

▲中央大學許秉瑜副校長(左)與國泰金控陳維銘副總經理締約合作。（圖／中大提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為培育金融科技人才，中央大學與國泰金控啟動「金融科技產學合作計畫」，將以人工智慧( AI）與數據分析、數位架構及雲端服務、綠色金融、保險金融、區塊鏈、金融醫療等議題為核心，開啟包含金融科技研究計畫、實習與就業合作等系列實質合作，一年內培育200位潛力好手，透過產學共創充實金融科技人才庫。

中央大學與國泰金控14日簽訂產學合作意向書，雙方將依據教師專長領域及產學實戰經驗，共同研究金融相關主題與實踐。另外也將安排課程演講與企業參訪，促進學生與業界專家的交流與互動，並透過實習與就業合作，讓國泰能夠直接參與學生的教育培訓過程，學生也能深入了解第一線工作環境與職能需求，累積實戰經驗。

▲中央大學與國泰金控合作，培育金融科技專才

中央大學副校長許秉瑜指出，與國泰金控合作有四大方向，包括課程演講，讓同學了解最新科技在金融的應用；企業參訪，讓同學實際瞭解金控公司運作；實習及就業媒合，為學生未來職涯積累經驗、創造就業機會；研究計畫，讓教師們深入業界痛點、提供解決方案。期待未來與國泰金控產學合作能更深更廣，共創國泰金控、中央大學教師與學生三贏的契機!

國泰金控數位數據暨科技發展中心資深副總姚旭杰表示，國泰金控積極推動數位轉型，與各子公司數位、數據、技術部門推出創新金融產品與服務。目前集團數位用戶已突破880萬人，不論是在AI、雲端、區塊鏈、金融醫療、綠色金融等基礎建設及數位工程上，都有龐大的人才需求。希望能透過本次合作，建構金融科技新興人才核心職能與實務經驗，為青年學子打造金融科技最佳職涯舞台。