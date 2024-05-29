15大學先修課程「新增國文與藝術人文」　明起開放選課報名

▲中央大學宣布，大學先修課程新增大一國文和藝術人文。（圖／中央大學提供）

記者許敏溶／台北報導

大學先修課程資訊平台今年邁入第6年，共有15所學校共同開設大學基礎必修課程。負責執行的中央大學今（29日）表示，今年新增大一國文及藝術人文領域，提供優質中文寫作及藝術欣賞相關課程，並提高線上課程比例，節省學生的交通往返時間及住宿成本，是準大一生暑假期間自我加值的首選。

由教育部指導、中央大學執行的大學先修課程，共有15所夥伴學校共同開設大學基礎必修課程，分為13個課程領域，每年提供20餘門課程。相關資訊從明（30日）至6月25日受理選課報名。最新課程及認抵資訊已公告在平台網站。

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中央大學表示，大學先修課程資訊平台是全國唯一以大學基礎必修課程為主打的資訊整合平台，主要招生對象為繁星、個人申請錄取生及高一、高二在學生。除了微積分、經濟學、程式設計等基礎必修學分外，為回應學生修課需求，113年度新增大一國文及藝術人文領域。

中大分析，近年參加大學入學分科測驗的考生比例回升，但仍有五至六成學生在暑假前即已確定錄取學校，為避免學習「空窗期」造成大學入學後的銜接問題，許多準大一生已主動查詢暑期先修課程資訊。

根據中大針對2024年應屆畢業生的問卷調查結果，曾修習大學先修課程的大學生中，有94%參與多元學習活動，如外語進修、企業實習、國科會大專生研究計畫、海外交換等都是近年熱門選項。有轉系、輔系、雙主修或提前畢業等規劃的學生，也傾向選擇大學先修課程，入學前預先修畢基礎必修學分，一開學就能辦理學分抵免，空出時間規劃多樣化的學習活動。

中央大學觀察發現，因大學生對日本文化的喜愛，加上日幣貶值，前往日本求學或旅遊比例提升，各校的日文課都相當熱門，在入學前的暑假提早完成先修，不但學習成效好，後續進階課程選課也更方便，更有助於學生申請到日本交換學生。