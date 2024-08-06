土地鑑界撕破臉！60歲地主武士刀追砍鄰居　驚悚畫面全都錄

▲桃園市大園區今天上午郭姓男子持裝飾用武士刀專砍許姓男子，過程都被路人拍攝上傳網路。（圖／熱心人士提供）

記者沈繼昌／桃園報導

兩名男子今（6）日上午在桃園市大園區進行土地鑑界時，郭姓男子發現有人在其所有土地附近鑑界，懷疑是比鄰的許姓地主找人來鑑界，由於2人曾因土地鑑界起爭執，心生不滿拿著裝飾用的武士刀到場，見許姓地主也抵達現場，郭竟持武士刀追砍許，許雖拔腿狂奔，但右小腿仍被砍成撕裂傷，大園警方據報到場處理，郭已先離開現場，警方將受傷許男送醫治療，並通知郭到案說明。

▲桃園市大園警方到場將受傷許姓男子送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，49歲的許姓男子、60歲的郭姓男子因名下土地相鄰，曾因土地糾紛起爭執，今天上午，郭男聽聞其土地附近有人到場鑑界，懷疑是許男找人來鑑界，持裝飾用武士刀到場。

不料，許男也聽聞有人到場鑑界土地，也趕到現場關心，2人相見後發生口角，郭男遂持未開鋒的武士刀追砍許男；慌亂中，許男摔倒在地，右小腿被郭砍中，許男起身後拔腿狂奔，這段過程剛好被路人持手機拍攝下來上傳網路，大園警方據報後趕抵現場，將受傷許男送醫治療，但郭男早已逃離現場。

▲桃園市大園區今天上午郭姓男子持裝飾用武士刀專砍許姓男子，警方查扣郭男持有的裝飾用武士刀等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方獲報到場時已現場已無衝突，郭男亦未在現場，員警先通報119救護人員協助將許男送醫，許男事後堅持對郭提出傷害、恐嚇告訴，警方則通知郭男到案說明，並查扣做案用武士刀，警方已處理偵辦中，並針對雙方說詞逐一釐清。