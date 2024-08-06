機車猛撞休旅車！男彈飛10米慘死　騎士酒駕闖紅燈...害死後座友人

記者沈繼昌／桃園報導

一名菲律賓籍移工今（6）日凌晨，騎車搭載同鄉行經桃園區成功路路口處時，疑似闖紅燈後猛撞綠燈直行的休旅車，兩人當場噴飛，桃園警方到場後將騎士送醫急救，後座乘客則當場腦殼破裂死亡，休旅車駕駛陳姓男子則受到擦傷，警方酒測時，陳姓男子酒測值為零，菲籍騎士阿一酒測值高達每公升1.2毫克，經送林口長庚醫院目前在加護病房搶救。

桃園警方指出，今天凌晨1時33分許，30歲的菲律賓籍騎士騎乘重型機車，搭載29歲同鄉，沿桃園區成功路往民權路方向行駛，行經路口處時未注意號誌為紅燈仍強行通過，撞上綠燈直行由陳姓男子駕駛的休旅車，2人當場被撞飛，桃園警方據報後到場處理，其中後座乘客腦部破裂當場死亡，騎士頭部重創亦昏迷不醒，經消防救護人員送往林口長庚醫院急救。

▲菲律賓籍男子阿一（譯音）今天凌晨1時許騎車搭載同鄉行經桃園區成功路，闖紅燈撞上直行休旅車，造成1死1重傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方處理時，為肇事雙方進行酒測，陳姓男子酒測值為零，菲籍騎士送醫急救後經抽血檢測，酒測值高達每公升1.2毫克，酒測值明顯超標，目前昏迷指數為3，性命垂危，現場機車零件散落一地，休旅車車頭也嚴重毀損，擋風玻璃破裂，可見當時撞擊力道之強勁。

桃園警方調閱現場監視畫面研判，機車闖紅燈為肇事主因，至於真正肇事原因仍由警方調查釐清。

▲菲律賓籍男子阿一（譯音）今天凌晨1時許騎車搭載同鄉行經桃園區成功路，疑似路口闖紅燈被直行休旅車撞上，休旅車車頭嚴重受損，擋風玻璃碎裂。（圖／記者沈繼昌翻攝）。

▲桃園警方在事故現場處理中。（圖／記者沈繼昌翻攝）