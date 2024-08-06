　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

機車猛撞休旅車！男彈飛10米慘死　騎士酒駕闖紅燈...害死後座友人

記者沈繼昌／桃園報導

一名菲律賓籍移工今（6）日凌晨，騎車搭載同鄉行經桃園區成功路路口處時，疑似闖紅燈後猛撞綠燈直行的休旅車，兩人當場噴飛，桃園警方到場後將騎士送醫急救，後座乘客則當場腦殼破裂死亡，休旅車駕駛陳姓男子則受到擦傷，警方酒測時，陳姓男子酒測值為零，菲籍騎士阿一酒測值高達每公升1.2毫克，經送林口長庚醫院目前在加護病房搶救。

桃園警方指出，今天凌晨1時33分許，30歲的菲律賓籍騎士騎乘重型機車，搭載29歲同鄉，沿桃園區成功路往民權路方向行駛，行經路口處時未注意號誌為紅燈仍強行通過，撞上綠燈直行由陳姓男子駕駛的休旅車，2人當場被撞飛，桃園警方據報後到場處理，其中後座乘客腦部破裂當場死亡，騎士頭部重創亦昏迷不醒，經消防救護人員送往林口長庚醫院急救。

▲菲律賓籍男子阿一（譯音）今天凌晨1時許騎車搭載同鄉行經桃園區成功路，疑似路口闖紅燈被直行休旅車撞上，桃園警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲菲律賓籍男子阿一（譯音）今天凌晨1時許騎車搭載同鄉行經桃園區成功路，闖紅燈撞上直行休旅車，造成1死1重傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方處理時，為肇事雙方進行酒測，陳姓男子酒測值為零，菲籍騎士送醫急救後經抽血檢測，酒測值高達每公升1.2毫克，酒測值明顯超標，目前昏迷指數為3，性命垂危，現場機車零件散落一地，休旅車車頭也嚴重毀損，擋風玻璃破裂，可見當時撞擊力道之強勁。

桃園警方調閱現場監視畫面研判，機車闖紅燈為肇事主因，至於真正肇事原因仍由警方調查釐清。

▲菲律賓籍男子阿一（譯音）今天凌晨1時許騎車搭載同鄉行經桃園區成功路，疑似路口闖紅燈被直行休旅車撞上，休旅車車頭嚴重受損，擋風玻璃碎裂。（圖／記者沈繼昌翻攝）。

▲菲律賓籍男子阿一（譯音）今天凌晨1時許騎車搭載同鄉行經桃園區成功路，疑似路口闖紅燈被直行休旅車撞上，休旅車車頭嚴重受損，擋風玻璃碎裂。（圖／記者沈繼昌翻攝）。

▲桃園警方在事故現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方在事故現場處理中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

  【 更多新聞】

桃園衛生局抽驗中元食品結果曝　「硬干」含過氧化氫！立即下架

馬籍男托運行李藏61包海洛因　市值4000萬！辯貼補家用下場慘

快訊／孕婦「掛假車牌拒檢」連撞5車逃逸　桃警鳴槍圍捕！

 

 

 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

ET快訊
快訊／跟家人拜媽祖...26歲女突從宮廟3樓墜下
快訊／鄭怡靜3比0！　中華女團連拿2點聽牌
吳宗憲驚爆請辭《小明星大跟班》　有意找他接棒
老闆破產跑路！　發給員工內部信曝光
快訊／陳思羽、簡彤娟直落3碾壓澳洲！　搶下第1點
獨／台中婚宴會館才「VIP大放送」突倒閉！　苦主儲20萬氣炸
快訊／謝長廷、李翔宙免職　總統府發布最新人事令

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／跟家人拜媽祖...26歲女突從宮廟3樓墜下　一度昏迷

不堪遭變心分手！雲林男持19cm水果刀猛刺前女友　判7年8月

飄移畫面曝！25歲男開BMW M5失控衝民宅　後座1男1女急送醫

快訊／有人提告了！台中婚宴會館無預警倒閉老闆跑路　詐欺罪偵辦

行人半夜闖紅燈遭機車攔腰撞　機師夢碎求償300萬！最終結果曝

「店到店」鑽漏洞走私菸！金門海巡不到1個月抓16件　機場逮2人

稱麟洋摘金是中國的驕傲！翁曉玲清大辦公室遭貼「中國客座教授」

高雄豪宅驚見玩命家政婦！0防護站19樓外牆擦玻璃　驚險畫面曝

婚宴會館內部信曝光！老闆跑路：原諒我們的自私　要員工幫收爛攤子

不爽迴轉被制止！台南男「催油門硬推義交」　超扯畫面曝光

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

前車都煞了...三寶還沒減速　右切撞開2車一路衝網看傻

蛋捲界新星！「實心」中秋禮盒自由配　送禮也能攜手ESG愛地球

李洋衛冕金牌「吻別羽球場」　感謝球迷：最後一舞送你們

快訊／跟家人拜媽祖...26歲女突從宮廟3樓墜下　一度昏迷

不堪遭變心分手！雲林男持19cm水果刀猛刺前女友　判7年8月

飄移畫面曝！25歲男開BMW M5失控衝民宅　後座1男1女急送醫

快訊／有人提告了！台中婚宴會館無預警倒閉老闆跑路　詐欺罪偵辦

行人半夜闖紅燈遭機車攔腰撞　機師夢碎求償300萬！最終結果曝

「店到店」鑽漏洞走私菸！金門海巡不到1個月抓16件　機場逮2人

稱麟洋摘金是中國的驕傲！翁曉玲清大辦公室遭貼「中國客座教授」

高雄豪宅驚見玩命家政婦！0防護站19樓外牆擦玻璃　驚險畫面曝

婚宴會館內部信曝光！老闆跑路：原諒我們的自私　要員工幫收爛攤子

不爽迴轉被制止！台南男「催油門硬推義交」　超扯畫面曝光

【廣編】生命能量提升大會　台北典華聚焦愛與和平

別慘叫了！LINE Keep將關閉　1招「無痛快速」發名片與梗圖

史努比飛機超Q！開箱星宇航空「台北→札幌」空中巴士A330-900體驗

為加速病患檢傷資訊傳遞　台南市消防局、市立醫院簽署合作備忘錄

快訊／跟家人拜媽祖...26歲女突從宮廟3樓墜下　一度昏迷

不堪遭變心分手！雲林男持19cm水果刀猛刺前女友　判7年8月

謝國樑感謝2088B再增1班次　嘉惠深澳坑地區通勤市民

傳罷樑連署查詢單寄「2.5萬」！　藍委轟：造謠帶風向不用道歉？

獲獎連連深受肯定！富邦人壽榮獲2024保險信望愛獎11項榮耀肯定

太熱！　日本沖繩海域「珊瑚白化」

社會熱門新聞

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

驚悚瞬間曝光！貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞　四肢骨折慘死

殺小女友潛逃！陳修將通緝「新大頭照」曝

快訊／十連霸議員今入監！雙手上銬畫面曝光

22歲役男報到當天睡過頭　乾脆回家下場慘了

高雄大樓深夜火警！電動車電池起火燃燒

電動車電池突爆炸！他「衝回屋內」救姊雙雙燙傷

快訊／士林社區傳墜樓案！1女倒臥中庭亡

23歲重機騎士自撞山壁！　頭部凹陷搶救無效亡

小貨車窄巷未禮讓　害女騎士撞上心臟破裂亡

基隆女中前母女過馬路挨撞！謝國樑目擊急報警

快訊／南橫公路土石坍方！雙向中斷搶通中

即／豆腐廠工人沒上班　哥破門驚見38歲弟床邊亡

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

更多熱門

相關新聞

打工男闖紅燈撞癱女子判賠1476萬

打工男闖紅燈撞癱女子判賠1476萬

高雄一名打零工的張姓男子，前年7月間開車在屏東縣萬丹鄉闖紅燈，撞傷41歲的黃姓女子，導致黃女腦部重傷，治療後有意識障礙，昏迷指數10分，可能終身要靠鼻胃管灌食及氣切管維持呼吸，需要長期照護，事後家屬求償1668餘萬，法院審理後判賠1476萬餘元，如果以張男每個月大約1萬7000元的收入，可能需要工作72年才能還清。

新特斯拉Model Y「續航破800公里」

新特斯拉Model Y「續航破800公里」

Cupra最受歡迎跨界休旅小改英開賣

Cupra最受歡迎跨界休旅小改英開賣

改款「新三菱Outlander」預告登場

改款「新三菱Outlander」預告登場

「納智捷n7」7月銷量奪電車冠軍

「納智捷n7」7月銷量奪電車冠軍

關鍵字：

菲籍移工雙載闖紅燈休旅車1死1重傷

讀者迴響

熱門新聞

全紅嬋半決賽前在「買烏龜盲盒」

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」

睡夢中遭「紅衣女掐脖」　租客退租見7字嚇壞

驚悚瞬間曝光！貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞　四肢骨折慘死

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

林郁婷昔「穿浴衣畫淡妝」青澀模樣

跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁　媽陪就醫：是鄰居

辣妹泳將「爽玩迪士尼」　慘被趕出選手村

快訊／總統令「謝長廷、李翔宙免職」　敲定楊懿珊任駐美公使

認了「演藝圈超黑暗」！

殺小女友潛逃！陳修將通緝「新大頭照」曝

更多

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面