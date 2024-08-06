馬籍男托運行李藏61包海洛因　市值4000萬！辯貼補家用下場慘

▲馬來西亞籍葉姓男子6月間入境，隨身托運行李被查出夾藏61包海洛因共計4202.27公克。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

馬來西亞籍葉姓男子今年6月間搭乘馬來西亞航空入境桃園機場，海關人員查驗托運行李有異，會同航警人員開箱後赫見61包第一級毒品海洛因，經秤重共計4202.27公克，黑市價格逾4000萬元，葉男在偵訊時辯稱為貼補家用才與販毒集團配合運毒，辯稱若運毒成功可獲7000馬來西亞令吉，約台幣4萬4千餘元；桃檢複訊時，葉男坦承犯行，檢方偵結依毒品危害防條例之製造、運輸、販賣第一級毒品罪嫌起訴，葉男目前在押中。

檢警調查，36歲的馬國籍葉姓男子，為貼補家庭生活費用，今年6月間在馬國與綽號「YK」之人透過通訊軟體Whatsapp聯繫，意圖運輸第一級毒品海洛因入台，「YK」承諾會支付來台往返機票、住宿費用，若成功運輸毒品進入台灣，會有人在台灣連繫接應，若成功運輸可獲得馬來西亞7000令吉報酬，約折合4萬4107元台幣，葉男遂於今年6月11日凌晨3時許自馬國吉隆坡國際機場與「YK」碰面，交付藍色行李箱，內夾藏61包海洛因，並交付8000元台幣作為旅費與4支行動電話等物。

葉姓男子於當日凌晨搭乘馬來西亞航空空MH-366號班機來台，於同日下午3時許入境桃園機場第一航廈，入境時經財政部關務署台北關海關人員攔檢，在其托運行李開箱查獲第一級毒品海洛因61包、行動電話4支，海洛因經量秤淨重為4202.27公克，市值逾4000萬台幣，海關人員當場會同航警局人員查獲偵辦。

桃檢複訊時，葉男坦承犯行，航警局提供海洛因、行李箱等照片截圖佐證，檢察官認為葉男犯行明確，葉男辯稱是為貼補家庭生活費用才鋌而走險，檢方偵結依毒品危害防條例之製造、運輸、販賣第一級毒品罪嫌將葉提起公訴，葉男目前在桃園看守所羈押中。