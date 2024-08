顧立雄被稱「鋼鐵公爵」　日媒形容：擊敗拿破崙的威靈頓公爵

▲國防部長顧立雄。(資料照/軍聞社)



記者陶本和/台北報導

外媒「日經亞洲」近日以題「台灣任命鋼鐵公爵顧立雄來嚇阻中國」為文,把國防部長顧立雄形容成,1815年滑鐵盧戰役,擊敗拿破崙的威靈頓公爵,闡述他上任以來,強化台灣「不對稱戰力」與軍事改革的各項作為。

「日經亞洲」刊登一篇題為「Taiwan turns to own 'Iron Duke' Wellington Koo to deter China」(台灣任命鋼鐵公爵顧立雄來嚇阻中國)的文章,由於顧立雄的英文名字是「Wellington」,也就是「威靈頓」,因此該文將顧立雄形容是1815年滑鐵盧戰役,擊敗拿破崙的威靈頓公爵。

該文多在介紹台灣所面臨的敵情威脅,以及顧立雄的個人經歷。該文指出,顧立雄是2002年以來,第三位文人部長;而面對中國的軍事威嚇,以及可能的入侵行動,顧立雄要如何有效的防禦,以及加快強化軍事改革,必須克服的,是台灣內部反改革派,以及立法院在野陣營的阻撓。

日經亞洲引用顧立雄的一場演說。顧立雄表示,面對敵情威脅,要發展不對稱的戰力,要引進先進且實用的訓練方式,把國軍打造成一支可以保衛台灣,可以打仗、打勝仗的現代化軍隊。

內文談到,在總統賴清德520上任後,中國隨即展開「圍台軍演」,北京聲稱這是對台獨勢力的懲罰;不過,顧立雄其實對這一系列的威嚇並不陌生,因為他是前總統蔡英文任內的國安會秘書長。

美國前國家安全委員會高級官員卡納帕蒂(Ivan Kanapathy)指出,顧立雄很可能是20世紀、90年代初,台灣民主化以來,第一位有影響力的文人國防部長。他說,顧立雄上任時,對台灣、中國和美國的關係,以及背景都有深入的了解,對於台灣防衛哪裡有不足,他都有敏銳的認知。

該媒體訪問了前總統府發言人Kolas Yotaka。Kolas向日經亞洲表示,顧立雄上任不久後,就宣布成立類似美國的DIU部門,強化無人機技術研製,也在漢光演習中做出變革,減少表演性質的操演,而是趨於實戰化訓練。她稱讚顧立雄,是一位快速、聰明、有創造力跟果決,而且對國際事務非常熟稔的部長。

對於台灣的建軍,日經亞洲指出,台灣在過去蔡英文執政中,做了相當程度的變革,連續7年提高軍事預算,恢復一年義務役,並讓第一艘國造潛艦下水。不過,過去這段期間,仍然有很多聲音認為,台灣要發展「豪豬」戰略,也就是考量無人艇等小型武器,而不是大型戰機、戰車、軍艦等常規裝備,認為這樣才可以大幅度提高中國入侵的成本。

不過,台灣在2021年,軍方取消2018年批准的建造多達60艘小型飛彈突擊艇的項目,價值約11億美元;而許多軍方領導高層認為,面對中國的「灰色地帶」侵擾,仍需要大型的武器裝備的建置。

此外,日經亞洲點出台灣軍事的另一個重要問題,就是顧立雄要如何面對尋求跟中國建立更密切關係的國民黨,尤其台灣的立法院,近日陷入幾項爭議法案的疑慮中,目前這些法案都在憲法法庭審議中,而這些法案的通過,也勢必會削弱賴清德政治。

在文章的最後,再次把顧立雄形容成威靈頓公爵,表示如果戰爭即將來臨,顧立雄跟威靈頓公爵同名(英文名字),這可能是巧合,但威靈頓公爵在1815 年滑鐵盧戰役,阻止了另一位擴張主義的鄰國(指拿破崙)。