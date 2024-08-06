顧立雄被稱「鋼鐵公爵」　日媒形容：擊敗拿破崙的威靈頓公爵

▲國防部長顧立雄。（資料照／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

外媒「日經亞洲」近日以題「台灣任命鋼鐵公爵顧立雄來嚇阻中國」為文，把國防部長顧立雄形容成，1815年滑鐵盧戰役，擊敗拿破崙的威靈頓公爵，闡述他上任以來，強化台灣「不對稱戰力」與軍事改革的各項作為。

「日經亞洲」刊登一篇題為「Taiwan turns to own 'Iron Duke' Wellington Koo to deter China」（台灣任命鋼鐵公爵顧立雄來嚇阻中國）的文章，由於顧立雄的英文名字是「Wellington」，也就是「威靈頓」，因此該文將顧立雄形容是1815年滑鐵盧戰役，擊敗拿破崙的威靈頓公爵。

該文多在介紹台灣所面臨的敵情威脅，以及顧立雄的個人經歷。該文指出，顧立雄是2002年以來，第三位文人部長；而面對中國的軍事威嚇，以及可能的入侵行動，顧立雄要如何有效的防禦，以及加快強化軍事改革，必須克服的，是台灣內部反改革派，以及立法院在野陣營的阻撓。

日經亞洲引用顧立雄的一場演說。顧立雄表示，面對敵情威脅，要發展不對稱的戰力，要引進先進且實用的訓練方式，把國軍打造成一支可以保衛台灣，可以打仗、打勝仗的現代化軍隊。

內文談到，在總統賴清德520上任後，中國隨即展開「圍台軍演」，北京聲稱這是對台獨勢力的懲罰；不過，顧立雄其實對這一系列的威嚇並不陌生，因為他是前總統蔡英文任內的國安會秘書長。

美國前國家安全委員會高級官員卡納帕蒂（Ivan Kanapathy）指出，顧立雄很可能是20世紀、90年代初，台灣民主化以來，第一位有影響力的文人國防部長。他說，顧立雄上任時，對台灣、中國和美國的關係，以及背景都有深入的了解，對於台灣防衛哪裡有不足，他都有敏銳的認知。

該媒體訪問了前總統府發言人Kolas Yotaka。Kolas向日經亞洲表示，顧立雄上任不久後，就宣布成立類似美國的DIU部門，強化無人機技術研製，也在漢光演習中做出變革，減少表演性質的操演，而是趨於實戰化訓練。她稱讚顧立雄，是一位快速、聰明、有創造力跟果決，而且對國際事務非常熟稔的部長。

對於台灣的建軍，日經亞洲指出，台灣在過去蔡英文執政中，做了相當程度的變革，連續7年提高軍事預算，恢復一年義務役，並讓第一艘國造潛艦下水。不過，過去這段期間，仍然有很多聲音認為，台灣要發展「豪豬」戰略，也就是考量無人艇等小型武器，而不是大型戰機、戰車、軍艦等常規裝備，認為這樣才可以大幅度提高中國入侵的成本。

不過，台灣在2021年，軍方取消2018年批准的建造多達60艘小型飛彈突擊艇的項目，價值約11億美元；而許多軍方領導高層認為，面對中國的「灰色地帶」侵擾，仍需要大型的武器裝備的建置。

此外，日經亞洲點出台灣軍事的另一個重要問題，就是顧立雄要如何面對尋求跟中國建立更密切關係的國民黨，尤其台灣的立法院，近日陷入幾項爭議法案的疑慮中，目前這些法案都在憲法法庭審議中，而這些法案的通過，也勢必會削弱賴清德政治。

在文章的最後，再次把顧立雄形容成威靈頓公爵，表示如果戰爭即將來臨，顧立雄跟威靈頓公爵同名（英文名字），這可能是巧合，但威靈頓公爵在1815 年滑鐵盧戰役，阻止了另一位擴張主義的鄰國（指拿破崙）。