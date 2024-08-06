臺中榮民總醫院與百靈佳殷格翰　簽署臨床試驗合作備忘錄

▲臺中榮民總醫院與百靈佳殷格翰藥廠於8月6日簽訂臨床試驗合作備忘錄（MOU），盼加快肺纖維化、癌症與免疫新藥研發進程。

記者錢雅惠／綜合報導

臺中榮民總醫院與百靈佳殷格翰藥廠於2024年8月6日簽訂臨床試驗合作備忘錄(MOU)，由中榮陳適安院長與百靈佳殷格翰邱建誌總經理代表簽署。

陳適安表示，中榮以病人為中心，除了引進高科技醫療設備與技術，更著眼於急、重、罕、難等醫學領域，發展新興治療與研究，幫助患者解決問題，與百靈佳殷格翰的發展不謀而合。中榮2021年成立尖端醫療、智慧醫療、細胞治療暨再生醫學等委員會，連續兩年獲得認證為全球最佳智慧醫院。自2024年起，院方大力投入臨床試驗，除了建置臨床試驗病房、優化合約審查與試驗媒合機制，也將資訊化導入臨床試驗，發展分散式臨床試驗，並通過衛福部2024-2027四年卓越臨床試驗中心計畫。

邱建誌指出，過去百靈佳殷格翰在多種適應症及新藥的開發上屢有突破，自2022年起，全球已有3000萬名患者受益於新藥開發與治療。與中榮的臨床試驗合作中，涵蓋Phase I/II早期臨床試驗，疾病領域跨及肺纖維化、癌症與自體免疫等疾病。本次簽署合作協議，透過整合雙方的優勢與資源，加速投入國際早期臨床試驗，提升台灣在新藥開發的影響力。未來將聚焦六大專科領域：胸腔科-漸進性纖維化間質性肺病、糖心腎共病、腫瘤、思覺失調症、免疫、眼科等。在肺纖維化領域，中榮與百靈佳殷格翰的合作成效亮眼，收案量全國第一，希冀藉由持續與台中榮總的合作，能在全球新藥開發取得領先地位。

▲中榮陳適安院長（右）與百靈佳殷格翰邱建誌總經理（左）代表簽署臨床試驗合作備忘錄（MOU）。

「肺纖維化」堪比癌症、急性惡化死亡率逾50% 既有治療僅延緩惡化？！

中榮肺纖維化新藥臨床試驗收案成效亮眼 盼加速新藥研發進程 造福肺纖維化病友

臺中榮民總醫院-間質性肺病整合照護中心傅彬貴主任指出，肺纖維化是非常棘手的疾病，一旦疾病惡化，死亡率更超過50%。問題是，目前通過FDA的藥物只有兩種，進展性肺纖維化全球也僅有一種藥物可使用，亟須開發新的治療藥物。近年，百靈佳殷格翰在肺纖維化新機轉藥物第二期臨床試驗成效優異，研究顯示治療能抗纖維化，且抗發炎效果，有助延緩肺功能持續退化，亦能維持肺功能。中榮成立全國首創之間質性肺病整合照護中心，照護病人數為全國之冠，提供全方位個案管理與全人照護，也提供加入新藥臨床試驗的評估，更與基層醫療發展早期肺纖維化篩檢與轉介服務，提供病友早期診療，並獲得參加新藥臨床試驗的機會。而在百靈佳殷格翰與中榮合作的肺纖維化新機轉治療第三期臨床試驗收案，中榮收案數更高居全球試驗中心排名前3%。

中榮具備國際卓越的臨床試驗品質，百靈佳殷格翰具創新突破的精神與技術，以雙方合作發展智慧臨床試驗，包括受試者篩選、簽署同意書、居家訪視、遠端生理參數採集、優化臨床試驗流程等基礎下，透過中榮與百靈佳殷格翰強強聯手，相信可合力將創新研發的能量最大化，共同推廣臨床試驗，造福更多病患。