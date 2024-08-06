英仙座流星雨上看100顆！　邀請天文迷來南瀛天文館實現追星夢

▲年度三大流星雨之一的「英仙座流星雨」要來啦！南瀛天文館配合眾多天文迷的作息，提前至11日夜間辦理免費觀測活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

年度三大流星雨之一的「英仙座流星雨」要來啦！極大期於8月12日晚間至13日凌晨，每小時流星數(ZHR值)上看100顆，南瀛天文館配合眾多天文迷的作息，提前至11日夜間辦理免費觀測活動，從晚間18時30分起陸續有野台天文講座、望遠鏡觀測、星空導覽解說，一路持續至午夜12時，免費參加無須報名，歡迎全國天文迷一同共襄盛舉！

市長黃偉哲表示，英仙座流星雨的來源為109P/斯威夫特-塔特爾彗星(109P/Swift-Tuttle)，當彗星靠近太陽受到太陽加熱後，彗星上的碎屑及灰塵就會噴發出來遺留在彗星的軌道上，若地球的軌道正好與這道密集的碎屑帶交會時，大量的碎屑掉入地球大氣層，就會產生流星雨。今年的極大期預計發生於臺灣時間8月12日晚間至13日凌晨，ZHR值預估為100，歡迎全國的天文迷在8月11日一起來南瀛天文館追星！

南市教育局鄭新輝局長指出，欣賞英仙座流星雨的風采時，會發現流星的移動方向看起來像是從英仙座四散而出，這是因為當地球進入彗星的碎屑帶時，這些流星體的方向都是相同的，平行進入大氣層的流星，經過透視的效應，流星的軌跡看起來就會交會於遠處的「輻射點」。當晚輻射點約在晚上9時升起，輻射點仰角越高越容易看得到流星，而且午夜過後沒有月光影響，觀測條件更佳！

南瀛天文館提醒，在8月11日將會於南瀛天文館舉辦現場觀測活動，包含野台天文講座、望遠鏡實務觀測、戶外星空導覽等，歡迎大家一同來看流星、許心願！也再次提醒各位天文迷可以攜帶野餐墊及降溫小物等，舒舒服服地躺在草地上追星；8月12日夜間則是為求精彩畫面，前進高山進行線上直播，除了觀賞流星雨外，也會將由專業講師進行星空導覽解說，無法到場的朋友們也可以透過線上畫面一起體驗流星雨的浪漫！