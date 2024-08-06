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151「林彥君尪」偽造文書盜領公款　桃市府竟包庇

林彥君夫妻常在社群po出甜蜜合照，卻因侵吞贊助費、漏開發票而雙雙陷入爭議。（翻攝江勝山臉書）

▲林彥君夫妻常在社群po出甜蜜合照，卻因侵吞贊助費、漏開發票而雙雙陷入爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

綽號「151」的藝人林彥君及越野車國手老公江勝山因涉嫌侵吞學生家長的贊助費遭到起訴，家長魏先生起初不想提告，先是找上江父溝通，但溝通無效，後來魏先生在群組要求江勝山交代金流，江解釋經費是用在設計賽道及支付雜費，但拿不出單據，魏先生不想讓兒子為難，決定不追究，沒想到江竟變本加厲，還透過江父抹黑他。

「江勝山父子為了掩蓋Ａ錢的事，不僅極盡所能扯後腿，還煽動車友嘲笑我們父子，真的很可惡！」魏先生說，江父在臉書帶風向，指波波偷懶，沒達到家長的要求，家長才故意找碴，讓車友信以為真，集體排擠波波，江卻若無其事，還理直氣壯地說魏先生給的錢不夠用。

魏先生重金禮聘江勝山（左）當兒子（右）的教練，後來兒子也在全國賽中奪冠。（讀者提供）

▲魏先生重金禮聘江勝山（左）當兒子（右）的教練，後來兒子也在全國賽中奪冠。

此外，波波2019年到加拿大請外籍教練訓練，為了買裝備省吃儉用，有時僅靠薯條果腹，魏先生擔心兒子營養不均衡，匯了2萬元，請剛好也到當地比賽的江勝山帶兒子吃好料，沒想到江拿錢卻沒辦事，將餐費私吞。

魏先生隔年得知後，將事情PO上網，卻被挺江的車友嘲笑說：「2萬元能吃什麼？只能吃薯條！」還有人創立臉書社團「快樂爸爸吃薯條」，至今仍在揶揄魏家父子。

但更扯的是，2021年波波及另外10人入選「全運會桃園越野賽代表隊」，由當時擔任桃園市體育會自由車委員會主委的江勝山負責培訓，期間波波從未參加集訓，隔年卻被告知有集訓費可領，一查才發現委員會偽造波波的簽名，向桃園市政府體育局申請14次的訓練費用。

桃園市體育局調查後，確認江勝山的確沒訓練選手，還疑似偽造文書（紅框處）領補助。（讀者提供）

▲桃園市體育局調查後，確認江勝山的確沒訓練選手，還疑似偽造文書（紅框處）領補助。

魏先生指出，他向體育局反應，體育局調查後確認江勝山沒有訓練選手，疑似偽造文書，拔除了江的主委職務，但對他盜領公款卻沒追究。由於江是教練兼選手，獎金加補助共領了90萬元，並非小數目，魏先生建議體育局提告，沒想到官員沉默3、4秒後竟嘆口氣說：「知道了，但沒打算。」之後就沒下文，明顯包庇。


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