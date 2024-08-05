工廠火災風險辨識與應變　南消辦講座籲企業主不容忽視

▲台南市消防局於8月5、6及7日，分別於新市區、柳營區及仁德區辦理3梯次公共安全講座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

邇來多起工廠火災發生，為提升台南市工廠管理者之火災安全意識，台南市消防局於8月5、6及7日，分別於新市區、柳營區及仁德區辦理3梯次公共安全講座，邀請轄內工廠管理權人、防火管理人或具監督管理者一同共襄盛舉。

講座邀請社團法人美國消防設備師台灣分會簡賢文教授及消防局蔡國保大隊長，分享工廠火災防護與損失控制及著重於向企業主介紹火災風險自主辨識及減災應變措施，工廠因產業類別、規模及製程特性不同，危害因子與風險亦不同；企業主可藉由火災風險評估過程，盤點危險因子分析而客製化改善措施，評估自身工廠可強化的軟、硬體措施，將資源及人力投資在刀口上，同時瞭解自己廠房主要危害，作好預防及應變工作。

市長黃偉哲說，工廠安全管理精益求精，除了政府監督輔導外，企業主的投入與重視，才是提升工廠整體安全的關鍵；法規要求設置的消防設備僅是最低的保護限度，切勿抱持設置消防設備是為了應付政府檢查用的，應該重視自己的減災應變，在火災發生時能及時處理，把損失降到最低。

消防局局長李明峯也表示，「自己財產，自己保護」，企業主應從內部做起，瞭解及認識所存在的風險，進而強化硬體設施設備及軟體落實員工情境演練，除保護員工生命及企業主財產外，更能使營運不中斷，維護公共安全及經濟穩定發展。