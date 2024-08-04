怕媽被蚊子咬！泰孝子點蚊香竟「燒掉床鋪」　8旬母遭濃煙嗆死

▲男子發現時，母親的棉被與床墊皆已燒得焦黑。（圖／翻攝自khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國巴吞他尼府一名80歲老婦人因屋內火災，吸入濃煙死亡，然而起火原因疑似就是腳邊的蚊香引燃導致。與她同住的兒子表示，當天入睡前，因為擔憂母親會被蚊子叮咬，於是在她腳邊點上蚊香，怎知卻導致母親所睡的床墊與棉被起火。

根據khaosod報導，巴吞他尼府巴甲松普蘭地區警方3日上午7時30分接獲通報稱，有一名老婦人在家中因吸入過量濃煙死亡。警方到場後，發現事發地點為一棟2層樓民宅。

當警方和消防人員抵達現場後，在1樓的浴室門前找到燒毀的床墊、枕頭以及衣物。衣櫃旁則有半個被燒毀的蚊香盒。

警方在屋內的正中央發現80歲死者，她仰躺在地，身穿綠色背心和藍色長裙，身上無明顯外傷，初步判斷為吸入濃煙嗆死，遺體將會被送往法醫機構驗屍。

死者的45歲兒子表示，他在一家大型超市工作，與母親同住。但母親身體狀況不佳，最近1個月更是臥床不起，由於母親無法走路，因此他通常讓她睡在1樓的床墊上，自己則睡在2樓。

事發當天，他凌晨上完夜班回家，看到母親躺在床上，擔心她會被蚊子咬，所以就在她床腳邊點了一盤蚊香。他表示，為了讓空氣流通，他每天都會打開後門，雖然有裝上防蚊紗窗，但還是有蚊子會飛進來，因此他每天都習慣幫媽媽點蚊香。

當天凌晨5時，在2樓臥室的他突然聞到一股煙味，起身查看後，才發現1樓已被濃煙籠罩。他看到母親躺在床旁，已經失去知覺，因此連忙將她拖到浴室，試圖讓她呼吸新鮮空氣，並實施心肺復甦術，但仍沒有成功。他立即報警，但母親已經因為窒息死亡。