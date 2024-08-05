點名麟洋、小林和小戴！台灣選手「1特質」網讚爆：這就是家教

▲王齊麟、李洋奪金。（圖／翻攝自王齊麟IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024巴黎奧運賽事超精彩，台灣選手的表現掀全台熱論。就有網友有感道，運動場上賽事節奏快速，除了看體育表現，更可以看出每個人的品格，選手對裁判、工作人員、隊友、教練、對手的態度，肯定是最真實的人格展現，並點名4位台灣選手，「是為什麼我這麼喜歡的原因」，類似的話題也引發共鳴。

有網友在Threads表示，在運動場上，除了運動員的表現，更可以看出每個人的品格，「賽事進行的節奏這麼快速，每個情緒反應和動作，在賽場上對裁判、工作人員、隊友教練，甚至是對對手的態度，肯定最真實的人格展現。」話鋒一轉，他相當有感觸地誇讚4名台灣選手，「這也是為什麼我這麼喜歡李洋王齊麟、林昀儒、戴資穎依瑟儂的原因。」

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許多人也紛紛發文，分享自己看到的小細節，狂讚奪金的「麟洋配」個性超好，「對手一直換新球，但王齊麟只是一直順手上的羽球毛，真是個節儉的孩子；對手一直用球拍接換新的羽球，但李洋很難得換球都還會點頭示意，真是個有禮貌的孩子」、「李洋不管是在換球、領獎牌、領紀念海報時，都是跟對方說Thank you so much（看嘴型）。李洋，禮貌之巔的男人」、「麟洋好有禮貌，拿球都會敬禮欸！」

其他網友也超滿意「台灣囝仔」的表現，「單就外顯行為與表情來看，中國選手的自信更是需要我們學習，但昨日李洋對所有選手到裁判的尊重與謙虛，更讓我喜歡」、「賽後轉播，麟洋配好靦腆喔！二連霸一點都不高傲！非常謙虛。」「李洋，他一直以來都是這麼的謙虛，我看他每一場賽事，要還羽毛球時，他都是客客氣氣的點頭遞回去～這就是我們國家的家教呀！」