全紅嬋愛玩「王者榮耀」！　她無奈嘆：未成年1天只能玩1小時

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋7月31日與搭檔陳芋汐拿下巴黎奧運雙人跳水10公尺台的金牌。兩人再次展現宛如複製貼上般「水花消失術」。全紅嬋先前在東京奧運的採訪也被挖出，她表示，自己平常愛玩王者榮耀，但因「防沈迷系統」的限制，每天最多只能玩1小時。

▲全紅嬋表示愛玩王者榮耀。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋先前受訪時表示，自己愛玩手機遊戲，最喜歡玩「吃雞」及《王者榮耀》，「可是它限制時間啊，我沒到年齡啊（未成年），只能玩一個小時，只能玩兩盤，不夠！玩吃雞我垃圾了一點點，王者還好還好，運氣不好的時候會0-5、0-6、0-10，搞得我心態崩了。」

全紅嬋在另一場採訪中曾透露，《王者榮耀》自己目前一直停留在鉑金階級，主要打中路，最喜歡玩的角色是「安琪拉」「小魯班」這一類型的輸出角色。

▲《王者榮耀》是大陸最熱門的手機遊戲。（圖／CFP）

據悉，《王者榮耀》是大陸科技公司「騰訊」所研發的多人線上競技遊戲，在大陸相當受歡迎，並有職業聯賽。不過，由於部分人過度沈迷於該遊戲，造成許多社會問題，騰訊從2017年開始推出了「防沈迷系統」，依照目前規定，未成年人非節假日每天限玩1小時、節假日限玩2小時，未滿12歲的未成年人禁止在遊戲內消費。

公開資料顯示，全紅嬋出生於2007年3月28日，今年滿17歲。不少粉絲就笑稱，「全妹快可以實現打遊戲自由了」、「全妹贏了比賽以後，獎勵自己打一把王者榮耀吧」、「突然覺得自己跟奧運冠軍親近一點了」。

▲全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社，上同）

巴黎奧運跳水比賽將於7月27日至8月10日在巴黎水上運動中心舉行。全紅嬋與陳芋汐8月5日將出賽跳水女子單人10公尺台預賽。