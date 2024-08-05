　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋愛玩「王者榮耀」！　她無奈嘆：未成年1天只能玩1小時

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋7月31日與搭檔陳芋汐拿下巴黎奧運雙人跳水10公尺台的金牌。兩人再次展現宛如複製貼上般「水花消失術」。全紅嬋先前在東京奧運的採訪也被挖出，她表示，自己平常愛玩王者榮耀，但因「防沈迷系統」的限制，每天最多只能玩1小時。

▲▼全紅嬋愛玩吃雞。（圖／記者廖翊慈攝）

▲全紅嬋表示愛玩王者榮耀。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋先前受訪時表示，自己愛玩手機遊戲，最喜歡玩「吃雞」及《王者榮耀》，「可是它限制時間啊，我沒到年齡啊（未成年），只能玩一個小時，只能玩兩盤，不夠！玩吃雞我垃圾了一點點，王者還好還好，運氣不好的時候會0-5、0-6、0-10，搞得我心態崩了。」

全紅嬋在另一場採訪中曾透露，《王者榮耀》自己目前一直停留在鉑金階級，主要打中路，最喜歡玩的角色是「安琪拉」「小魯班」這一類型的輸出角色。

▲▼王者榮耀,騰訊,手機遊戲。（圖／CFP）

▲《王者榮耀》是大陸最熱門的手機遊戲。（圖／CFP）

據悉，《王者榮耀》是大陸科技公司「騰訊」所研發的多人線上競技遊戲，在大陸相當受歡迎，並有職業聯賽。不過，由於部分人過度沈迷於該遊戲，造成許多社會問題，騰訊從2017年開始推出了「防沈迷系統」，依照目前規定，未成年人非節假日每天限玩1小時、節假日限玩2小時，未滿12歲的未成年人禁止在遊戲內消費。

公開資料顯示，全紅嬋出生於2007年3月28日，今年滿17歲。不少粉絲就笑稱，「全妹快可以實現打遊戲自由了」、「全妹贏了比賽以後，獎勵自己打一把王者榮耀吧」、「突然覺得自己跟奧運冠軍親近一點了」。

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社，上同）

巴黎奧運跳水比賽將於7月27日至8月10日在巴黎水上運動中心舉行。全紅嬋與陳芋汐8月5日將出賽跳水女子單人10公尺台預賽。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／新北某高中生上廁所太久　倒地命危搶救中
台股明天還殺？台指期首見跌停鎖死
仰德集團感謝各界關心　第4代許家鈞告別式圓滿結束
選手村太爛！金牌泳將「乾脆睡公園」畫面曝
應召站闆娘「越南李若彤」現身！出庭認罪嬌嗔：聽不懂
北市教練握參賽權！強帶國中女開房車震　她被迫放棄柔道
快訊／史上最慘！台股崩跌1807點　台積電重挫88元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

樊振東擊敗「六角戰士」奪金興奮丟拍　教練進場慶祝趕緊檢起來

中國海警跟監仙賓暗沙菲律賓船隻　南海爭端不止

陸上半年結婚登記數創新低！全年恐降至1980年以來最低

中國網友被「麟洋配」征服！　微博留言大讚：連霸、厲害

全紅嬋愛玩「王者榮耀」！　她無奈嘆：未成年1天只能玩1小時

麟洋摘金！央視「只有轉播40分鐘」　沒播頒獎典禮

陸銀行女員工請假竟是「去巴黎參加奧運會」　主管以為她開玩笑

敗給麟洋！中國羽球「天菜」王昶坦言：是近期最激烈的比賽

花1300萬請明道直播賣貨！僅賣出90萬　品牌方氣死：退錢

20歲「中國飛魚」最後一棒逆天翻盤！　助中國游泳隊獲第2金

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

65歲胡瓜挑戰16蹲

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

為「麟洋配」金牌戰加油　上千人擠爆金門體育館

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

記者問余天「女婿詐騙案」　他當場甩巴掌..余祥銓：會紅！

5比0大勝強勢挺進4強戰　陳念琴：我要的不只銅牌

泫雅降臨大巨蛋..泳裝好辣♥　露屁蛋跳《Bubble Pop!》《RED》

樊振東擊敗「六角戰士」奪金興奮丟拍　教練進場慶祝趕緊檢起來

中國海警跟監仙賓暗沙菲律賓船隻　南海爭端不止

陸上半年結婚登記數創新低！全年恐降至1980年以來最低

中國網友被「麟洋配」征服！　微博留言大讚：連霸、厲害

全紅嬋愛玩「王者榮耀」！　她無奈嘆：未成年1天只能玩1小時

麟洋摘金！央視「只有轉播40分鐘」　沒播頒獎典禮

陸銀行女員工請假竟是「去巴黎參加奧運會」　主管以為她開玩笑

敗給麟洋！中國羽球「天菜」王昶坦言：是近期最激烈的比賽

花1300萬請明道直播賣貨！僅賣出90萬　品牌方氣死：退錢

20歲「中國飛魚」最後一棒逆天翻盤！　助中國游泳隊獲第2金

樊振東擊敗「六角戰士」奪金興奮丟拍　教練進場慶祝趕緊檢起來

多所大學搶聘李洋任教　教長曝：中山大學校長也積極延攬

慈妹綠島脫了！解放比基尼「半邊外露」一轉身…蜜桃臀全看光激辣

【廣編】A20站「勤樸大道」開工慶典　打造「風起公園」時尚樂活宅

快訊／新北某高中生如廁太久　同學開門見他倒地…命危搶救中

快訊／台中港38號碼頭驚見浮屍！男趴臥防坡堤　民眾目睹嚇壞報警

澎湖深夜濺血！欠債百萬談判破局變大亂鬥　船長遭刺傷還被車撞

「真人娜美」泉里香古裝劇穿透膚和服！網揭真正穿法：電視台會出事

赫伯羅德要造30艘LNG船　陽明怎麼選四國際驗船機構看法不同

凱米颱風重創古坑農作　立委劉建國會勘促簡化農損申請流程

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

大陸熱門新聞

「麟洋配」擊敗中國奪金！微博網友罵裁判

敗給麟洋！王昶坦言：近期最激烈的比賽

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

中國桌球男單五連霸　樊振東奪金

20歲中國飛魚最後一棒逆天翻盤！中國游泳隊獲第2金

央視再改節目表！有望轉播「麟洋配」

花1300萬請明道直播賣貨！僅賣出90萬

天津首富邀全紅嬋當兒媳　開「1離譜條件」陸網炸鍋

中國網友被「麟洋配」征服！　微博留言大讚：連霸、厲害

才剛奪金！「擊劍女神」告別運動員生涯

奪金馬上被求婚！中國羽球女將剛哭完又淚崩

麟洋摘金！央視「只有轉播40分鐘」　沒播頒獎典禮

陳夢桌球女單再奪金　孫穎莎粉絲現場狂噓

大比分落後！中國桌球一哥離場換球衣上演大逆轉

更多熱門

相關新聞

麟洋配奪金！東森購物限時8折優惠、送樂透金

麟洋配奪金！東森購物限時8折優惠、送樂透金

巴黎奧運羽球賽男雙金牌戰，中華羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟二連霸奪金，慶祝金牌入袋，東森購物與東森寵物分別推出電視商品限時8折優惠、網路加碼「限時樂透金」活動以及上傳毛孩觀賽照拿「罐罐金」活動，東森電視購物則有「奧運男子雙打奪牌 第二件8折」限時優惠活動，活動至8月5日（一）23:59截止，購買指定商品，即享第二件8折。

荷蘭女選手一開口全網驚呆：米老鼠？

荷蘭女選手一開口全網驚呆：米老鼠？

麟洋配蟬聯金牌 Taiwan in也進化

麟洋配蟬聯金牌 Taiwan in也進化

台灣選手「1特質」全場讚爆：這就是家教

台灣選手「1特質」全場讚爆：這就是家教

奪金優惠再+1！手搖店限時1天買1送1

奪金優惠再+1！手搖店限時1天買1送1

關鍵字：

2024奧運2024奧運跳水巴黎奧運2024奧運大陸全紅嬋陳芋汐王者榮耀手遊跳水女子單人10公尺台

讀者迴響

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

麟洋配奪金！蔣萬安宣布大放送

麟洋配奪金！女友曝金牌自拍照　王齊麟1圖回應結婚

鬼門開！3顏色衣服不要穿　6大禁忌一次看懂

奧運羽球男雙大合照　李洋逗笑大馬選手

李洋比賽為何一直講話？

狂賀麟洋配奪金！超商咖啡買2送2優惠齊發

麟洋配7連勝奪金　李洋揭親吻球場主因

麟洋配決戰　中國隊出2招拐氣「吃黃牌」

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

更多

最夯影音

更多

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

65歲胡瓜挑戰16蹲

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面