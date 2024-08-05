李洋打球超殺「下秒1表情」惹暴動！萬人呼：難怪裁判姨母笑

▲「麟洋配」2比1打贏中國。（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

麟洋配奧運奪金！兩人一路晉級爆打各國時，場上各種花邊舉動都讓球迷狂盯，一名網友笑稱，不管是換球、領獎牌，李洋都會說一句「Thank you so much」，讓他大讚「李洋，禮貌之巔的男人！」文章引來2.8萬人狂呼，「工作人員拖地的時候也一直謝謝」、「他很有禮貌、忠厚誠懇樣，難怪裁判都會姨母笑」。

一名網友在《Threads》笑稱，他觀察李洋不管是在換球、領獎牌、領紀念海報時，目測他的嘴型，都會跟對方說道「Thank you so much」，讓原PO一秒圈粉大讚「李洋，禮貌之巔的男人！」

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底下網友也讚爆「就是台灣人，我們的品德跟他們不一樣」、「真的超有禮貌，都會點頭示意真的超有禮貌，都會點頭示意，好孩子」、「嘴形那個much的ch，真的是ch到心裡」、「超會給情緒價值」、「打球時帶殺氣，一轉換就是禮貌！超令人欣賞」、「我也有發現，他很有禮貌、忠厚誠懇樣，難怪裁判都會姨母笑」、「而且他一定會看著對方的眼睛說，非常誠懇有禮貌」。

還有網友眼尖觀察，「他連擦汗完的毛巾也都摺超整齊，超有禮貌尊重上場， 超喜歡」、「而且他換球都是用雙手去接球」、「原來不是只有我看到！現場工作人員拖地的時候也一直謝謝」「他幫粉絲簽名，簽完名用雙手把筆還給粉絲，真的是很有禮貌又溫柔的人」。

麟洋奪金後，李洋還走回場中央，趴著親吻地板，也讓網友笑虧，「我只觀察到他親球場，屁股還真的夠翹呢！」