麟洋金牌戰「遭保全搶手板、比中指」　觀眾怒：毫無台灣字眼

▲台灣球迷舉牌加油，卻被保全搶走、比中指。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

「麟洋配」出戰巴黎奧運羽球男雙項目期間，發生觀眾應援物遭沒收的情況，就在昨（4）晚金牌戰中，又出現類似的狀況，甚至更誇張。有人準備手板，不管有沒有寫台灣都被保全搶走，甚至被比中指。另外，有觀眾想用手機找台灣國旗、自己準備小番薯手板，被中國記者警告或搶走，話題引發議論。

金牌戰後，有人在Threads發文直呼，「現場保全今天真的很誇張！到底是被施加多少壓力？」因為有人準備的牌子，上面用珍奶、麵包、香腸等小吃拼成類似「TAIWAN」的字樣，被收走就算了，「帶著幾張空紙板進去，才要寫，也被保全直接拿走塞進垃圾桶。好過份！」

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他指出，儘管安檢過了，內場人員還是可能會來搶應援物，「最後只有類似設計，但文字部分寫法文加油 Bon courage 的吵贏留下。」貼文下就有一位去現場的人也+1，「海報被搶走超幹！他沒有說任何原因，只說他要收走不然就趕我出場，我跟他說這沒有違反規定，他直接從我手中搶走。」

還有網友表示，因為前幾天比賽，已經知道保全會找碴，連有台灣字眼的手板都不行，所以一群台灣觀眾特別準備好幾種加油手板，「其中一個只有寫bon courage（法文），good luck 的意思，然後有麟洋卡通圖配上珍珠奶茶，然後剩下我們總共寫了三張有 Taiwan 字眼的 （完全都沒有國旗的圖案），還帶了一堆白紙 in case 他們沒收，可以再寫」。

後來保全就先來拿走有「Taiwan 加油」的板子，「結果這個保全要回去路上，看到我另一個朋友手上的板板寫著『Bon courage』，然後畫上麟洋的卡通圖案+珍珠奶茶也要收走。」保全離開後，他趕快拿出第二個「Tai WAN No.1」幫麟洋加油。

結果對方不到兩分鐘就回來要沒收，這次兩人發生一點爭執，沒想到保全直接箭步伸手搶、轉身就走，「我們轉身錄影保全時，他還比我們中指」。這令他超傻眼，「我們坐在觀眾席第一排，被保全強奪台灣字樣的手板，和毫無台灣字眼的加油手板，接連三次！沒有給任何理由，甚至被比中指，到底憑什麼？」

此外，還有人爆料，朋友準備了一個小番薯手板，「藏著一整場就為了頒獎可以拿出來 沒想到被後面埋伏已久的中國記者搶走！」而且在事發前，中國記者看到有觀眾用手機在找台灣國旗圖，竟然開口警告「你放國旗，我就去站你前方讓你看不到。」令網友超怒，「只能說奧會和主辦國這樣放任中國人，連在國外都可以使用暴力到處撒野，真的很糟糕！」