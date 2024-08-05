麟洋配摘金！北市動物園「與羚羊拍照」可拿好禮　2人同行1人免門票





▲慶祝「麟洋配」奪金，台北市立動物園推出跟「羚羊」合照拿禮物活動。（圖／翻攝自Facebook／台北市立動物園）

記者袁茵／台北報導

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，以21比17、18比21、21比19擊敗中國隊王昶、梁偉鏗，奪下台灣本屆首金，也創下羽球隊史首次男雙連霸紀錄。台北市長蔣萬安深夜宣布「台北狂樂大放送」，有趣的是，台北市立動物園推出「跟羚羊拍照」活動，只要8月5日至12日跟動物園任一羚羊合照，就能兌換禮物，限量1100份。

蔣萬安4日深夜發文表示，「謝謝『麟洋配』為中華隊奪下金牌！這是史上第一次，同一男子雙打羽球組合蟬聯金牌，你們是我們的驕傲。」

而蔣萬安也宣布「台北狂樂大放送」，其中包括動物園的「羚羊們」也要跟大家一同歡慶，台北市立動物園宣布，本週8月5日至8月12日來動物園與任一「羚羊」們合照（伊蘭羚、斑哥羚羊、弓角羚羊、東非劍羚⋯等），可以到遊客中心換禮物，發完為止，限量1100份。

由於2024年同時也是台北動物園110周年生日，8月5日至8月12日推出「2人同行1人免費」活動。

▲巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）

此外，台北市體育局表示，自8月6日至8月12日，全市12座運動中心推出健身房及游泳池入場免費，此外參與「U-Sport計劃」的台北市民會員，自8月6日至9月5日還可享入場U幣加碼送，5U變10U的為期一個月好康，藉此民眾共同分享體育最高殿堂的感動時刻，一同用熱血運動為「麟洋配」大力喝采。

台北市青年局宣布，即日起的一個月（8月5日至9月5日），推出直排輪每時段票價5折（原價150元）、青年局大樓內的攀岩場將以平日優惠價400元、假日優惠價500元，歡迎民眾體驗；另外，青年局其他相關場館也有場地使用費半價的優惠。

台北捷運公司說，8月9日以悠遊卡搭乘貓空纜車一律五折、兒童新樂園免門票，並推出「搭北捷嗶悠遊．送鼓勵助羽球」活動，持悠遊卡於8月9日搭北捷，不限扣款金額及次數，捷運公司與悠遊卡公司每卡捐出1元，贊助與羽球運動發展相關團體，以載運量平日最高的週五平均人次計算，預計將捐出超過110萬元，落實減碳更實質鼓勵台北羽球運動發展。