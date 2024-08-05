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麟洋配奪金！蔣萬安大放送　運動中心健身房免費一週、兒樂免門票

▲▼台北市長蔣萬安與台北市羽球選手王齊麟。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安與台北市羽球選手王齊麟。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋奪下巴黎奧運羽球男雙金牌，台北市長蔣萬安深夜宣布「台北狂樂大放送」，包括8月6日至12日全市12座運動中心推出健身房及游泳池入場免費超級優惠、U幣加碼，以及8月9日悠遊卡搭乘貓空纜車一律五折、兒童新樂園免門票，另外8月5日至12日動物園也進行「2人同行、1人免費」活動，且只要跟羚羊拍照，就能換取限量1100份贈禮。

「謝謝麟洋配為中華隊奪下金牌！」蔣萬安4日深夜表示，這是史上第一次，同一男子雙打羽球組合蟬聯金牌，「你們是我們的驕傲。」

而蔣萬安也宣布「麟洋奪金，台北狂樂大放送」內容，自8月6日至8月12日，全市12座運動中心推出健身房及游泳池入場免費，此外參與「U-Sport計劃」的台北市民會員，自8月6日至9月5日還可享入場U幣加碼送，5U變10U的為期一個月好康，藉此民眾共同分享體育最高殿堂的感動時刻，一同用熱血運動為「麟洋配」大力喝采。

▲▼台北市長蔣萬安躺著看「麟洋配」比賽。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲台北市長蔣萬安躺著看「麟洋配」比賽。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

台北市青年局宣布，即日起的一個月（8月5日至9月5日），推出直排輪每時段票價5折（原價150元）、青年局大樓內的攀岩場將以平日優惠價400元、假日優惠價500元，歡迎民眾體驗；另外，青年局其他相關場館也有場地使用費半價的優惠。

台北市動物園為奧運佳績慶祝，也為動物園110週年慶生，從8月5日至12日，將舉行門票「2人同行、1人免費」活動；同時，為特別慶祝麟洋組合寫下中華隊奧運新紀錄，於活動期間在動物園與羚羊拍照，就能到遊客中心換取限量1100份的特別贈禮。

台北捷運公司說，8月9日以悠遊卡搭乘貓空纜車一律五折、兒童新樂園免門票，並推出「搭北捷嗶悠遊．送鼓勵助羽球」活動，持悠遊卡於8月9日搭北捷，不限扣款金額及次數，捷運公司與悠遊卡公司每卡捐出1元，贊助與羽球運動發展相關團體，以載運量平日最高的週五平均人次計算，預計將捐出超過110萬元，落實減碳更實質鼓勵台北羽球運動發展。 

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