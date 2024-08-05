英國女賊「退貨騙術」超狂　4年偷上千次！狂撈2000萬台幣

▲娜林德多次進出知名商店偷竊，再靠退貨詐財，4年海撈千萬不法得利。（示意圖，Pixabay）



圖文／鏡週刊

英國一名女子多次在商店裡「順手牽羊」，將偷來的商品拿去退貨，藉此詐騙了高達50萬英鎊（約2,094萬台幣）。她長期以來都靠著這種非法行為為生，直到最近才被警方逮捕，並依法判處十年有期徒刑。

綜合外媒報導，54歲嫌犯娜林德（Narinder Kaur）自年輕時便養成偷竊的惡習，英國各大品牌的商品幾乎無一倖免。英國知名藥妝連鎖店Boots、德本漢姆百貨（Debenhams）、英國服裝品牌Monsoon和瑪莎百貨（M&S）深受其害，她從2015年7月開始長達4年頻繁出入這些商店偷竊，並利用退貨等方式進行詐騙，犯案次數高達千餘次。

娜林德多次利用退貨的漏洞，慣用手法是先從貨架上順手牽羊，再到櫃台聲稱忘記帶收據，要求退貨，藉此詐騙超過50萬英鎊（約2,094萬台幣）。為了躲避法律的追緝，她多次使用假名開立帳戶，甚至在超速被捕後，仍能憑藉偽造文件蒙混過關，連政府機關都敢欺騙。

娜林德因涉及詐欺、非法持有及轉移不法所得、妨礙司法等多項罪名，最終成立26條罪名被判刑。法院認定其犯罪意圖明確，且在犯案期間態度惡劣，判處10年有期徒刑。



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