大馬正妹拍「巨彈海波浪」猥褻片遭逮　被瘋狂肉搜意外爆紅

▲22歲女子在警車前拍攝猥褻片遭逮捕，意外爆紅。（翻自TikTok）

圖文／鏡週刊

馬來西亞警方今（2日）公布一起社會事件，一名22歲女子因為在鬥湖區警車前拍攝猥褻片，最終遭到警方逮捕。消息傳開後，立刻引來許多網友與老司機的肉搜，意外讓這名女主角的名氣更加響亮。

據馬來西亞《中國報》報導，警方表示，這名女子在1日下午4時左右，於鬥湖地區在一輛警車前拍攝猥褻片，片長大約17秒，之後影片在網上瘋傳。警方發現影片後立刻展開調查，並在今日將女子逮捕，並充公她的手機及SIM卡做進一步調查。

▲她因為在警車前拍片，遭到警方逮捕。（翻自TikTok）

雖然警方並未公布這名女子的面容，相關影片也已撤下，但女主角的背景開始引起網友們的興趣，甚至進一步肉搜。原來這名女子是一名網美「jonggoo69」，在TikTok上已經營一陣子，吸引超過15萬名粉絲。她在TikTok上有多段性感影片，不吝於向粉絲分享自己的「巨彈海波浪」。現在「jonggoo69」也因為這起案件，其網路聲量在這兩日反而增加，還有網友直呼：「警察管太多。」、「想要世界和平、社會安定就要靠這種女生。」、「想看她繼續跳舞。」



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