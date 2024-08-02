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30年不睡覺！越南「不眠裁縫師」開店　店鋪24小時不休息

裁縫師30年不睡覺　店鋪24小時營業歡迎親眼驗證

▲越南一名裁縫師阮氏玉美金聲稱自己30年沒睡過覺，24小時都在店內顧店。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

越南有位49歲的婦人聲稱過去30年來她從未入睡，當地人皆稱她是「不眠女裁縫師」，她表示某日突發奇想認為不需要睡覺，從此便沒有再入睡過，甚至很歡迎大家去她店裡檢查，因為她24小時都在店內工作。

據ODDITYCENTRAL報導，49歲的裁縫師阮氏玉美金（Nguyen Ngoc My Kim）在隆安省頗負盛名，阮氏玉美金之所以引人注目，並非她的裁縫手藝，而是因為她長達30年不曾入眠的奇特經歷。由於從小就沉迷於閱讀，阮氏玉美金養成了熬夜的習慣，某次趕工時，阮氏玉美金突然意識到沒有必要一定要睡覺，從此展開了她獨特的不眠人生。　

阮氏玉美金坦言，起初為了趕工，她經常熬夜，導致精神不佳、頭暈眼花，甚至因此發生車禍。然而，幾個月後，她的身體竟神奇地適應了不睡覺的生活，即使想睡也無法入眠。　

雖然阮氏玉美金聲稱自己已經30年未曾闔眼，但此說法尚未獲得醫學界的認證。不過，阮氏玉美金表示她的裁縫店全天候營業，歡迎顧客隨時光臨，親眼驗證。此外，由於阮氏玉美金的裁縫店24小時營業，許多顧客都曾親眼目睹她在店內工作，因此「不眠裁縫師」的名號不脛而走。　


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