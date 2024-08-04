床墊睡了5年「Costco成功退貨」　美夫妻爽領退費又買全新的

▲美國一對夫妻在好市多購買床墊，睡了5年後竟成功退貨。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

美國一對夫妻在好市多（Costco）購買床墊，使用長達5年之後，竟然以「不舒服」為由成功退貨，還用退費購買了另一張全新床墊。他們將此過程拍成影片，分享至TikTok，立刻引發兩派論戰。

根據TikTok帳號「@purrfectreads」，他們把雙人加大床墊綁在車頂，一路載回好市多，妻子坦言對此感到緊張，因為不確定能否成功退貨，「我們決定試一試這個理論，看看你能否把在好市多買了好幾年，而且沒有收據的東西退貨。」

《福斯新聞》報導，儘管夫妻倆沒有提供當年的購買收據，但會員卡能夠追溯、找回原始訂單。因此，好市多最終收回了床墊，還把退費匯入一張價值499.99美元（約新台幣1.6萬）的禮物卡。他們收到後，立刻用這筆退費補上價差，又買了一張全新的特大號雙人床。

許多網友批評，夫妻倆的做法相當不妥當，「退回一個5年前的臭床墊，有什麼好驕傲的？」、「試躺幾周可以，但5年？」、「就是有人愛做這種爛事，然後當商店開始打擊或改變規則時，他們也是第一個抱怨的人。」

「@purrfectreads」事後澄清，他們當年購買的床墊品牌，本來就有提供10年保固。也有不少人看完影片後，似乎受到鼓舞，留言宣稱也要去好市多退貨。

《美國新聞與世界報導》2023年將好市多列為退貨政策最好的6大企業之一。零售顧問兼諮詢公司Romy Group總經理高斯林（Nick Gausling）說，「在大型零售商中，好市多的（退貨）政策是最慷慨的，甚至允許在多年後退貨。他們的會員制度抵銷了處理退貨的損失，並且促進分店與消費者之間的良好關係，這對於每個人而言都是勝利局面。」