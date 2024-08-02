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金正恩拚了！划汽艇乘風破浪險撞樹　「相撲級體重」1人抵3人

金正恩拚了！划汽艇乘風破浪險撞樹　「相撲級體重」一人抵三人

▲金正恩划汽艇乘風破浪。（翻自《朝中社》）

圖文／鏡週刊

北韓與中國東北在上週末受到豪大雨襲擊，導致接鄰中國丹東的新義州地區嚴重淹水，北韓最高領導人金正恩前往當地視察，他不只示範「哪種車可以當船開」，甚至搭乘汽艇，在淹水災區中乘風破浪，塑造「認真領導人」的形象。

北韓官方繼釋出金正恩乘坐泡水車後，又發布影片，顯示金正恩和官員們淋雨搭乘汽艇，前往嚴重淹水災區視察。鏡頭可見汽艇速度相當快，導致金正恩一度差點撞到樹，幸好只是被樹枝掃過，但官員已經非常緊張，深怕再有出錯。

此外，也有眼尖的網友發現，汽艇的右邊，只有金正恩一個人乘坐，另外一邊有3名官員，並認為金正恩的「相撲級體重」可以「1人抵3人」維持船隻平衡。

金正恩拚了！划汽艇乘風破浪險撞樹　「相撲級體重」一人抵三人

▲金正恩險撞樹。（翻自《朝中社》）

北韓官方報導指出，這起水災已經淹沒至少4100棟民宅和3000公頃土地，另外還有鐵道等交通建設也被淹沒。報導也指出，北韓新義州地區這裡，一度造成約5千居民受困。金正恩也批評責任機關，沒有確實掌握災民數字，導致救出的人比通報人數還多，而且第一時間的救災工作，也沒有辦法馬上落實。

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