嘉縣落實防治登革熱　布袋鎮村里總動員大清掃

▲▼ 嘉縣防治登革熱從小扎根 落實「巡、倒、清、刷」 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

登革熱已進入流行期，高溫多雨容易孳生病媒蚊，嘉義縣布袋鎮新民里舉辦防治登革熱村里總動員，布袋鎮長蔡瑋傑、新民里長蔡承佑動員社區里民，配合公所清潔隊動手清除積水容器，就連新塭國小附設幼兒園學童也由衛生所主任蘇裕涵帶領防疫人員共同校園巡檢，讓「巡、倒、清、刷」從小做起。

環保局長張輝川、衛生局技正李昭瑢也出席，呼籲鄉親自己家園自己清，活動除號召社區民眾，也讓幼兒園學童一起認識孳生源，藉由模擬住家環境常見如廢棄輪胎、水缸、水桶、飲料杯、回收的瓶瓶罐罐等，雨後都很容易成為病媒蚊孳生溫床。

另外，也藉由觀察孑孓，從母蚊產卵經過7-9天變成蚊，瞭解其生長演化，強調每周定期巡檢的重要性，現場有獎徵答增加樂趣，啟發自主性並影響同儕、家長，讓防治觀念向下扎根。

衛生局長趙紋華說，目前已進入流行期，南部縣市已出現多起案例，嘉義縣不能掉以輕心，落實「巡、倒、清、刷」清除孳生源是防治登革熱最重要的工作。

衛生局強調，嘉縣4月1日起公告孳生源清除及相關防疫管制措施，衛生局（所）不定期派員至各公務機關、村里查核，如發現孳生源，將依傳染病防治法處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，全嘉防堵登革熱疫情。