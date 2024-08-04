「賴清德昔喊修財劃法最大聲！」　朱立倫要財政部最慢9月提版本

▲朱立倫出席新竹縣國會改革宣講場。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國會改革法案遭憲法法庭裁准暫時處分，但國民黨為求落實國會改革，持續於各地舉辦相關說明會。國民黨主席朱立倫今（4日）出席新竹縣國會改革說明會時致詞表示，新竹縣創稅最多，但錢都中央收走了，財政收支劃分法要回到地方自治的精神，國民黨團已要求財政部最遲在下個月提出版本，不要再耍賴，「之前喊要修法最大聲的就是總統賴清德欸！」

朱立倫表示，辦理國會改革說明會，就是希望台灣的國會立法院，能夠跟先進國家一樣發揮監督功能，而講希望國會改革這句話，不是朱立倫、國民黨講的而已，是民進黨歷屆的前輩講的，蔡英文、賴清德講的都很大聲，今天真正推動國會改革，民進黨卻變成最大反對的力量。

朱立倫說，立法院為立法委員要有調查權、聽證權，官員到立法院不能夠說謊，覆議投票結果62比51還不行，繼續用大法官先暫停，最後想要把所有國會改革否決掉。他最近接待許多外國貴賓，連對方都說台灣的國會改革好像應該是2、30年前就應該做的吧？今日為何造成這麼大的衝突？民進黨到底在反對什麼？

朱立倫表示，在國民黨團結下已有55個議案通過，通過的民生重要法案，舉例來說包括公糧收購價格，13年未曾漲過1塊錢，1公斤26塊，提案漲5塊變1公斤31塊，民進黨也要反對！新竹縣有許多原住民，原住民保留地禁止砍伐區域，禁伐補償費用，國民黨團、民眾黨團希望能夠提高，民進黨也反對。

朱立倫諷刺，「民進黨委員很可憐，每天像護航隊一樣，錯的事、沒有是非的事，完全照黨意來實行，這就是過去半年看到的立法院，由於國民黨的團結，才有辦法讓一個一個法案通過。」

朱立倫重申，財劃法一定要修改，尤其新竹縣繳最多稅給中央，但錢都被中央收走。他要求財政部最遲在9月提出財劃法修法版本，並警告不要再耍賴。他說，「不要忘了，以前講財劃法要修最大聲的，叫做賴清德，他當台南市長每1年都講，罵得最大聲的就是他；現在我們一定要修，還給新竹縣該有的財源。」